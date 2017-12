De ukrainske vogntogsjåførene har stått fast siden fredag – ble berget i dag

Det var fredag et polsk vogntog satte seg fast nederst i Tjernfjellet. De kom seg ikke opp fjellet med lasten på 20 tonn, og da de to ukrainske sjåførene prøvde å rygge ned havnet de i grøfta, meldte Saltenposten. Siden har de sperret det ene feltet på riksvei 77.

Sjåførene hadde ikke penger til å betale for berging, og da heller ikke arbeidsgiveren viste vilje til å gjøre opp var det eneste alternativet å bli værende i bilen.

Robert Johansen i Rognan Bilberging tok initiativ for å få berget vogntoget som sto fast i bakken. Foto: Frode Aronsen

Daglig leder i Rognan Bilberging, Robert Johansen, forteller at han i flere dager har prøvd å ordne med penger eller bankgaranti fra bilens eier, uten hell.

– Til slutt syntes vi så synd på de to sjåførene som har sittet i bilen når vi har passert forbi hver dag. Da fant vi ut at gratis berging ble årets julegave. Og så inviterte vi dem like godt på frokost, forteller han.

De ukrainske vogntogsjåførene fikk servert frokost på Saltdal turistsenter i dag. Foto: Frode Aronsen

Bileiers ansvar

Det syntes imidlertid ikke Statens vegvesen var riktig. De gav bilbergerne beskjed om å ta med vogntoget til tollstasjonen i Junkerdal, hvor det skulle bli stående til eieren hadde betalt, forteller Johansen.

– I utgangspunktet er det bileiers ansvar å rydde opp i slike saker. Nå har vi gitt dem muligheten til å rydde opp i flere dager. Til slutt har vi sett oss nødt til å gripe inn, sier seksjonsleder Helle Torill Sandvik i Statens vegvesen til NRK.

Sandvik forteller at de rekvirerte bergingen fordi det sperret for et kjørefelt over lengre tid, uten at eieren var villig til å komme med noen løsning.

– Traileren vil bli stanset på tollstasjonen i Junkerdal og blir avkrevd for penger til berging. Vår kontrollører vil også gå over kjøretøyet, sier Sandvik.

Enden på visa ble at selskapet som ventet på varelevering gjorde opp for regningen.

– Ikke uvanlig

Knut Gravråk, rådgiver hos Norges Lastebileier-Forbund, kjenner ikke til denne enkeltsaken, men sier generelt at det er vanlig å slite med å få utenlandske bileiere til å betale i slike tilfeller.

– Vi kjenner til skrekkhistorier med vogntog som har stått i flere uker. I enkelte tilfeller har det til og med vært slik at bileier enten sender reservedeler eller egne bilbergere fra hjemlandet. Det tar lang tid, og er ei utfordring, påpeker rådgiveren.

Gravråk sier at det ikke skal være slik at et vogntog skal få stå midt i vegbanen over lang tid på denne måten.

– Hvis man faktisk blokkerer veien og hindrer ferdsel, blir jeg overrasket over at ingen griper inn. I slike tilfeller kan politiet beordre berging, for deretter å holde igjen vogntoget til bilbergeren har fått betalt, sier han.