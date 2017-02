De tre nordligste fylkene blir trolig til to: – Viktig å lytte til oss som bor her

I ukevis har samarbeidspartiene Høyre, Frp, KrF og Venstre forhandlet om kommunereformen og regionreform bak lukkede dører. Etter det NRK erfarer har forhandlerne langt på vei landet en avtale, som innebærer at de tre nordligste fylkene skal reduseres til to. Grensene skal fastsettes senere, og avgjørelsen skal tas regionalt.

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap) sier dette til NRK i keld:

– Nå er disse lekkasjene litt uklare foreløpig. På generelt grunnlag tror jeg at det er viktig å lytte til de regionale prosessene og at det er klokt å finne brede kompromisser i Stortinget. Vi får se når ting er litt klarere hvordan vi skal forholde oss.

Etter det NRK kjenner til vil det nye kommune- og fylkeskartet presenteres på en pressekonferanse i Oslo klokka 09.

Bindal ikke klar til å bli trøndere

– Dette er meningsløst og udemokratisk, sier Bindal-ordfører Britt Helstad. . Foto: Bindal kommune

Ifølge avtalen samarbeidspartiene skal være kommet fram til vil 13 norske kommuner blir slått sammen med nabokommuner mot sin vilje. I Nordland vil Bindal lengst sør på Helgeland slås sammen Leka og Nærøy i Nord-Trøndelag, og forsvinner dermed ut av Nord-Norge inn i det nye Trøndelagsfylket.

Ordfører Britt Helstad (Ap) i Bindal er ikke klar til å bli trønder.

– Dette er meningsløst. Udemokratisk. Jeg synes dette er kjempetrist. Vi bor i et demokratisk land, men så er det altså noen her som skal overstyre. Noen som vet bedre. Bindal har sagt nei, Leka har sagt nei og Nærøy og Vikna ble ikke enige om den siste avtalen som ble foreslått, sier Helstad til BA nett.

Storkommune i Ofoten

Videre ønsker samarbeidspartiene en ny storkommune i Ofoten.

– Narvik, Ballangen og Tysfjord skal slå seg sammen. Behovet for kunnskapssamfunn rundt Evenes flystasjon og ønsket om en sterk kommune i regionen kan gjøre at stortingsflertallet vil ha med Evenes her, heter det i avtalen.

Narvik har lenge ønsket både Tysjord og Evenes velkommen inn en ny storkommune i Ofoten.

– En slik sammenslåing vil være til det beste for kommunene, sier Narvik-ordfører Rune Edvardsen til NRK.

Saken oppdateres.