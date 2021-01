Fem personer mistet livet i den tragiske hyttebrannen på Risøyhamn i Vesterålen, natt til lørdag 16. januar.

Nå opplyser politiet at de fem er identifisert.

De fem som omkom var:

Luise Marie Bang (40 år)

Henning Christian Bang Johansen (15 år)

Hedda Madell Bang Winther (10 år)

Gustav Rane Krogh Hovde (12 år)

Mogens Pareli Krogh Hovde (15 år)

Alle var hjemmehørende i Vågan kommune i Lofoten.

De pårørende er varslet om identifiseringen. Det opplyser Anne Margrethe Kleczka, seksjonsleder for politiet i Lofoten og Vesterålen, i en pressemelding.

I samråd med de pårørende gikk politiet ut med navn, alder og bilde av dem som omkom tidligere denne uken.

Det var 16. januar klokken 04.30 at politiet mottok meldingen om brannen.

Da nødetatene kom til stedet like etter klokken 5 lørdag morgen, var hytta allerede nedbrent.

Søndag ettermiddag bekreftet politiet at alle de fem som var savnet etter brannen hadde blitt funnet omkommet.

En person overlevde brannen. Han er far til to av barna på 12 og 15 år, mens kvinnen som omkom er mor til de to andre barna på 10 og 15 år. Det bekreftet politiinspektør Per Erik Kalland Hagen til NRK tidligere denne uken.

Politiet arbeider med å finne årsaken til brannen.

Sammen med lokalt politi jobber krimteknikere i Kripos for å finne ut hvor brannen startet, og hva som skjedde da hytta i Kobbedalen tok fyr natt til lørdag 16. januar.

Gjenstander og material som er samlet inn fra branntomta fraktes i disse dager til Kripos sitt laboratorium i Oslo, hvor de skal analyseres.