De nordiske Eurovision-artistene fikk vist seg fram

Ved inngangen til selve Eurovision-uka i Malmö sto både Gåte og Marcus & Martinus på scenen under den tradisjonsrike Nordic Night lørdag.

Det er vanlig at delegasjonene til de nordiske landene – samt Estland – holder en slik fest helgen før musikkonkurransen begynner for alvor.

Norge har i år to artister med i Eurovision Song Contest. I tillegg til Gåte, som representerer Norge, deltar Marcus & Martinus for Sverige.

Gåte, som framfører låten «Ulveham», skal i ilden i den andre semifinalen torsdag. Som artister for vertsnasjonen og fjorårsvinner Sverige er Marcus & Martinus direktekvalifisert til finalen lørdag. Tvillingduoen fra Trofors i Nordland framfører «Unforgettable».

– Det er jo helt sinnssykt at to nordmenn faktisk blir sendt videre for Sverige og representerer nabolandet. Jeg håper at folk er stolte og tenker at dette er utrolig kult. Da har man to forskjellige norske nummer som er med i Eurovision egentlig, sa Martinus Gunnarsen til NTB nylig.

Eurovision Song Contest starter offisielt søndag med at alle artistene går på den såkalte turkise løperen og deltar på åpningsfesten.

(©NTB)