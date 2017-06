De evakuerte får flytte tilbake til hjemmene sine

SISTE: Evakueringen er opphevet, opplyser ordfører Tove Mette Bjørkmo til NRK. De evakuerte får flytte hjem.

Beboerne i 50 hus har de siste timene søkt tilflukt på kommunehuset på Sortland, men 21.30 kom beskjeden om at de kan flytte tilbake mot at de registrerer seg i tilfelle situasjonen endrer seg.

Evakueringen ble iverksatt etter at det tidligere i kveld ble fryktet at demningen ved drikkevannskilden Storvatnet skulle briste og slippe store vannmasser ned mot et boligfelt på Sortland.

Motstridende meldinger

Det har kommet flere motstridende meldinger gjennom kvelden. Først fortalte rådmann Randi Gregersen til NRK at situasjonen var under kontroll.

– Sånn som det ser ut nå har vi situasjonen under kontroll, og det er ingen grunn til å være bekymret. Vi har fagfolk på stedet som er i gang med å sikre området, men vi valgte å evakuere for å være på den sikre sida, sa Gregersen.

Men politiet gikk kort tid etter ut og tilbakeviste at situasjonen var under kontroll.

– Vi har politi og NVE på stedet som fagpersoner, og tilbakemeldingene vi får er at massene ikke er stabile. De jobber med det, og det kan gå helt fram til midnatt, sa Fungerende stabssjef i Nordland politidistrikt Vidar Lundås.

Nå opplyser Nordland politidistrikt på Twitter at folk kan dra hjem igjen.

– Får trolig flytte hjem i kveld

Det jobbes nå i kveld med å stabilisere massen rundt dammen, og situasjonen vurderes fortløpende sammen med NVE, forteller rådmannen.

Situasjonen oppstod ifølge rådmann Randi Gregersen under anleggsarbeider da et rør skulle skiftes.

ARBEIDER PÅ STEDET: Rådmann Randi Gregersen og Terje Grindhaug fra NVE på stedet hvor det nå jobbes med å tette demningen. Foto: Sverre Idar Lakså/Bladet Vesterålen

Storvatnet er drikkevannskilde for Sortland.

– Det har vært gravearbeider ved vannet som førte til at massen ble ustabil. Da ble vi bekymret for at det kunne oppstå en lekkasje og valgte å evakuere, sier Gregersen til NRK.

Direktør for skred- og varslingsavdelingen i NVE Anne Britt Leifseth sier til NRK at de nå fyller masse i gropa hvor det ble gravd som en midlertidig sikring.

SPERRET AV: Nødetatene sperrer av området nedenfor Storvatnet. Foto: Andreas Nikolaisen

– Vi tror at når vi har fått fylt godt nok på, så skal situasjonen etter hvert være under kontroll, sier Leifseth.

– Fikk beskjed gjennom radio

EVAKUERT: Marit Irene Hammer fikk beskjed av Sivilforsvaret om å evakuere. Foto: Privat

Marit Irene Hammer var en av beboerne som fikk beskjed om å evakuere.

– Jeg bor like nedenfor vannet. og fikk beskjed om lekkasjen fra kjente som hadde hørt det på radioen, forteller Hammer til NRK.

Sivilforsvaret gikk fra dør til dør og ba folk om å forlate hjemmene sine.

Hammer befinner seg nå på samfunnshuset sammen med de andre evakuerte.

– Jeg vet ikke når vi får reise hjem, men jeg har ordnet meg husly, sier Hammer.