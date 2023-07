– Jeg har lenge tenkt på at jeg ville si opp, men jeg håpet på en bedring.

Det sier Emma Eilertsen.

For snart tre uker siden leverte hun sin oppsigelse til frisørsalongen hvor hun jobbet. Årsaken til oppsigelsen har vært både lønnen og arbeidsmiljøet.

Og hun er ikke alene. De siste ukene har sju av hennes kollegaer også sagt opp.

For selv om arbeidsplassen hadde tariffavtale, har ikke arbeidsgiveren fulgt den. Det har ført til at de ansatte har fått for lite betalt, ifølge fagforeningen.

– Det er ekkelt å vite at selv om jeg var fagorganisert, og at det var tariffavtale på bedriften så måtte jeg ta en kamp for å få de pengene jeg skulle ha, sier Eilertsen.

Hun er ikke alene.

Tonje-Mari Solli sa opp jobben fordi hun ikke fikk tilleggene hun har hatt krav på. Hun er ikke alene, sier Fagforbundet. Foto: Monica White Martinsen / NRK

Tonje-Mari Solli har jobbet som frisør siden 2009. Hos Kry startet hun i 2014.

Mange av de årene har hun fått for lite betalt.

– Man ser tilbake på hva man har hatt krav på, men ikke fått. Det er jo ikke greit, sier hun.

Hos Kry frisør i Bodø har en rekke ansatte sagt opp jobben. Eieren ønsker ikke å kommentere kritikken. Foto: Kristin Thrane / NRK

Flere av frisørene var organisert før de sa opp jobben. De hadde fått nok av de mange årene uten tilleggene de hadde krav på.

– Jeg har helt klart tapt penger. Jeg har ikke orket og satt meg ned for å regne på det, for det er mye, sier Solli.

Hun var allerede organisert. Men hun er ikke i flertall.

Kampen om tariffavtalen

I Norge er kun 20 prosent av alle frisører organisert, ifølge fagforeningen. Av de igjen har omtrent halvparten tariffavtalte.

Men selv de som har tariffavtale, får ikke alltid det de har krav på:

– Det er selvfølgelig veldig frustrerende, både for frisørene og oss som fagforening, å måtte ta den kampen gang på gang om hva som faktisk står i tariffavtalen.

Det sier leder i Frisørenes fagforening, Vivian Jacobsen.

Leder i Frisør Fagforening, Vivian Jacobsen. Foto: PRIVAT

Når frisører får provisjon, mener flere arbeidsgivere at de ikke har krav på ytterligere tillegg.

Det stemmer ikke, understreker Jacobsen

– Våre medlemmer opplever at selv om de har tariffavtale, så får de ikke det de skal ha.

Hva står i frisørenes tariffavtale Ekspander/minimer faktaboks Tariffavtalen er inngått mellom NHO/NHO Service og Handel og LO/Fagforbundet og gjelder for ansatte i organiserte frisørbedrifter eller bedrifter tilknyttet avtalen. Tillegg for ubekvem arbeidstid I avtalen står det blant annet at de som skal arbeide etter henholdsvis klokken 19.00 på hverdager og klokken 15.00 på lørdager, skal få et ekstra tillegg per time. De har da krav på 40 kroner per time for faglærte og ufaglærte frisører og kr 32 per time for hjelpearbeidere og lærlinger. Overtidsarbeid For overtidsarbeid skal det i tilleg til lønn betales et overtidstillegg. Da er det snakk om 50 prosent de to første timene. Etter de to timene og på søndager (og helligdager) skal frisørene få et 100 prosent tillegg. (Tariffavtale 1. april 2022 – 31. mars 2024)

Lignende saker har vært oppe tid diskusjon tidligere. Senest i vår stormet det rundt restaurantkjeden Olivia, da de ble kritisert for manglende tariffavtale.

Jacobsen trekker fram flere likhetstrekk mellom frisør- og restaurantbransjen.

– Det er mange unge folk, til dels høy turnover og lav organisasjonsgrad. Og så er det en del useriøse arbeidsgivere.

Det går utover hele bransjen, mener hun.

– Dette er en bransje som sliter med rekruttering. Det er mange som slutter og det er få unge som begynner. Da må det være i bransjens egeninteresse å rydde opp i dette.

– H ar fått noe etterbetalt

Etter at frisørene samlet seg i fagforeningen, og sa opp jobben, har de fått tilbakebetalt noe av det de mener de hadde krav på.

Seks av de ansatte fikk etterbetalt omtrent en halv million kroner for de siste tre årene.

– Jeg har fått noe etterbetalt, men ikke fullt og helt det vi hadde krevd, sier frisøren Solli.

Også Emma Eilertsen har fått etterbetalt.

NRK har vært i kontakt med eieren av Kry frisør, Diana Jakobsen, som har blitt forelagt kritikken. Hun ønsker ikke å gi en kommentar til NRK.

Til Bodø Nu sier Jakobsen:

– Dette er vanskelig for meg personlig og ikke minst det som kjennetegner KRY – kvalitet, omtanke og et genuint ønske om å utgjøre en forskjell både for mine medarbeidere og våre kunder. Det er viktig for meg å opprettholde et profesjonelt og respektfullt arbeidsmiljø, og jeg har alltid jobbet for å behandle mine medarbeidere på en rettferdig og støttende måte, skriver hun.

Langt fra alle har tariff

Kry er medlem i bransjeorganisasjonen Norske frisør- og velværebedrifter i NHO.

– Av de frisørbedriftene som er organiserte hos NHO opplever vi at lover og regler følges, men det er beklagelig når det ikke skjer. I tillegg er det svært mange andre som følger bestemmelsene i overenskomsten, selv om de ikke er tariffbundet.

Det skriver Anne Mari Halsan i en e-post til NRK.

Hun er administrerende direktør i bransjeorganisasjonen. De har rundt 1.400 medlemsbedrifter. Ifølge henne er 19 prosent av disse bundet av tariffavtaler, mens mange andre følger dem, selv om de ikke må.

– Provisjonsbelønning er ikke omhandlet i tariffavtalen, men er det vanlige lønnssystemet i bransjen. Frisørene som produserer over en viss grense vil få en prosentvis provisjon på sin omsetning i måneden. Slik blir lønnen et resultat av produksjon, mens tariffsatsene i overenskomsten er en garantert minstelønn.