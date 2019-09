I Norges Småkvalfangerlag anser de nå årets hvalfangst som over, og tallene viser at det ble fanget 429 vågehval i 2019.

Det er langt færre enn det den nasjonale kvota på 1278 hval tillater.

– Det er virkelig dårlig i år. Det er vi misfornøyd med, sier Truls Soløy, leder i Norges Småkvalfangerlag.

Til sammenligning ble det fanget 454 hval i 2018 og 436 i 2017.

Ifølge en rapport fra Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) ble det fanget 660 hvaler i 2015, og 736 i toppåret 2014.

Norsk Hvalfangst Ekspandér faktaboks Hvalfangst har vært drevet langs norskekysten av norske fangstfolk i århundrer. Vågehvalfangst langs norskekysten nevnes i skriftlige kilder allerede på 800-tallet, fangst med harpun var vanlig på 1200-tallet.

Motoriseringen av fiskeflåten i 1920-årene gav støtet til den moderne vågehvalfangsten. I 1938 ble det innført krav til konsesjon. På 1950-tallet kom regler om maksimumsfangst per båt og bestemmelser om at lisenshavere skulle være fiskere som eide båtene og selv deltok i fangsten. I 1976 ble det innført årlige maksimalkvoter.

I 1982 vedtok Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) en fangststopp (moratorium) for all kommersiell hvalfangst med virkning fra 1986. Norge reserverte seg mot stans i småhvalfangsten i Nordøst-Atlanteren, men innførte midlertidig stans i vågehvalfangsten fra 1987 i påvente av bedre kunnskap om bestandsstørrelsen.

Selv om hvalolje har liten kommersiell verdi i dag, har hvalkjøtt kommet til å bli betraktet som en delikatesse, særskilt i Japan og Norge. Den arten som først og fremst blir jaktet på i dag er vågehvalen, den minste av bardehvalene.

Vågehvalen har aldri vært ansett som utrydningstruet. Det er en av hvalartene som hvalfangere ønsker å drive kommersiell fangst på under regulerte forhold. (Kilde: Wikipedia)

Velger bort hvalfangst

Årsaken til de lave fangsttallene er blant annet at det ikke er nok penger å hente i hvalnæringen, forteller Soløy.

Lav etterspørsel drar ned prisen på hvalkjøtt, og gjør at fangerne velger bort hvalfangst fremfor annen fangst de tjener godt på.

– Lite konkurranse om kjøttet gjør det vanskelig å selge, og mange båter har måttet slutte med fangsten midt i sesongen fordi de ikke får solgt noe, sier Soløy.

Han stusser over at det er så få som kjøper hvalkjøtt, og trekker fram at hvalkjøtt er noe av det sunneste kjøttet som finnes.

Hvalfangst i Vestfjorden, et havområde mellom Lofoten og Salten i Nordland. Foto: Kari Skeie / NRK

Samtidig er det også få kjøpere, og flere av disse driver med egenproduksjon.

Så det er mange sammensatte problemstillinger som gjør at det nå er såpass dårlig, legger lederen til.

Kan gå utover alt som lever i havet

Men det finnes løsninger. Det må det jo, sier Soløy forsikrende.

– Vi skal opp på topp igjen, sier Truls Soløy i Norges Småkvalfangerlag, om årets hvalfangst. Foto: Therese Bergersen / NRK

– Vi kan jo ikke gi oss med det her. En løsning er markedsføring, den er jo helt fraværende når det gjelder hval. Så det er noe vi jobber med, men det går treigt.

I næringa jobber de nå intenst med å få hvalfangsten opp på det nivået det hører hjemme. Altså mye høyere enn der den er i dag.

Men er det en bærekraftig næring?

– Ja, i aller høyeste grad. Hvalbestanden vokser, og hvis ikke det fanges hval kan det bli et problem for alt liv i havet, sier Soløy.