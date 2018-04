Dårlig veg tvinger Tor Ivan til å helle ut flere tusen liter melk

Økt trafikk og vårløsning har gjort den midlertidige atkomstveien til gården dårlig egnet for tyngre kjøretøy. På den vanlige atkomstveien, fylkesvei 355 i Rana, jobber Statens vegvesen med utbedringer.

– Melkebilen kommer seg ikke frem for å hente melka. Vi leverer melk hver tredje dag. På de to siste leveringene har vi hatt nødt til å helle ut store mengder melk, sier bonden.

Har tapt nærmere 100.000 på spilt melk

Johansen produserer rundt 1.500 liter melk daglig, og anslår at han til nå har måttet helle ut mellom 3.000 og 4.500 liter. Tapet per henting utgjør omtrent 30.000 kroner. Blir det nok en utestående henting har han tapt nærmere 100.000 kroner, skriver Rana Blad, som omtalte saken først.

Slik ser den kommunale omkjøringsveien ut. Foto: Privat

– Nå skal de forsøke å få melkebilen opp hit på lørdag igjen, men jeg har

mine tvil. Men kanskje får vi levert melka igjen fra lørdag, sier han optimistisk.

Om ikke veien er utbedret til over helga møter han et nytt og alvorlig problem. Bilene som leverer kraftfôr kommer heller ikke frem på den midlertidige veien.

– Melkeproduksjonen er helt avhengig av at jeg har kraftfôr til kyrne, sier Johansen.

Johansen er én av to melkebønder i området som har blitt nødt til å helle ut melk, men sier de har søkt melkeprodusenten Tine om erstatning og har en løpende dialog med dem.

I det røde området går den kommunale veien hvor tyngre kjøretøy ikke kommer seg frem.

Setter inn tiltak for å bedre veien

Rana-ordfører Geir Waage har forståelse for situasjonen. Han sier de har en dialog med både Statens vegvesen og fylkeskommunen om den vanskelige situasjonen som beboerne i området opplever.

– Melkebøndene har måttet kaste melk to ganger og sliter med å få tak i fôr. Det er en alvorlig situasjon for dem, men vi setter i gang strakstiltak og jobber alt vi kan for at melkebilen skal kunne komme frem på lørdag.

Rana-ordfører Geir Waage forstår godt fortvilelsen blant dem som er rammet. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Kommunen har vurdert å åpne gjennom anleggsområdet på fylkesvei 355, men det lar seg ikke gjøre fordi det ikke er tilstrekkelig rassikret.

– Vil få veien kjørbar så raskt som mulig

Torsdag har kommunen besluttet at de skal forsøke å forsterke den kommunale veien med tørre masser slik at fremkommeligheten blir bedre.

– Utfordringen er at tungtrafikken ikke har kommet seg frem på veien. Arbeidet starter i dag, og vi håper at melkebilen kan komme seg opp dit nå på lørdag, sier ordfører Waage.

Statens vegvesen sier at selv om det er en kommunal veg, bistår de kommunen med koordinering og utstyr for å hjelpe til med å få veien kjørbar så raskt som mulig.