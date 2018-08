Dansk kvinne berget i dramatisk redningsaksjon og flere elver flommer over

Uværet som feiet over Nordland søndag kom overraskende både på folk som ferdes i fjellet og for trafikken i fylket.

I ettermiddag ble et følge med turister overrasket av uværet i Stormdalen i Rana. Enorme nedbørsmengder ga på kort tid økende vannstand i Stormdalsåga.

Ble stående fast på sandbanke

Da turfølget skulle krysse den frådende elva, ble en dansk kvinne i 20-årene stående fast på en sandbanke mens vannet steg rundt henne. Ledsageren henne, en norsk mann fra Oslo, var kommet seg trygt over elva.

Da mannen skjønte at kvinnen ikke greide å komme seg over fikk han varslet politiet. Telefondekningen i området er svært dårlig, noe som skapte utfordringer i starten.

– Men vi vurderte det slik at vi måtte sende inn et helikopter for å redde henne ut av elva, opplyser operasjonsleder Tommy Bech i Nordland politidistrikt.

Berget og i god behold

Både et Sea King redningshelikopter og luftambulansen var framme på stedet i 18-tida.

– Kvinnen er hentet av Sea Kingen, og hun er i god behold.

Turfølget er fraktet tilbake til stedet hvor de hadde parkert bilen. Kvinnen skal ikke ha hatt behov for helsehjelp.

– Vi er glade for at aksjonen fikk en lykkelig utgang, sier operasjonslederen.

Isolert da veien ble oversvømt

Flomvannet fra Glomåga har oversvømt den kommunale veien som går innerst i langvassgrenda i Rana. Foto: Tor Ivan Johansen

Litt lenger sør i Rana gikk elva Glomåga over veien til Bordvedaven, innerst i Langvassgrenda, melder Rana Blad.

Vannstanden over veien i 18.30-tida søndag, er på 1,3 meter, ifølge gårdbruker Tor-Ivan Johansen. Han er melkebonde og driver gårdsbutikk på gården.

– Det har regnet noe helt ekstremt helt siden lørdag morgen og det regner like kraftig fortsatt. Elva er diger og i morges da jeg våknet var den gått over veien, forteller han til NRK.

Store nedbørsmengder har ført til ekstra høy vannstand i elver og vassdrag i Rana. her fra Bordvedaven. Foto: Tor Ivan Johansen

Han venter samboer hjem fra jobb i kveld, men hun kommer seg ikke over oversvømte veien. Mandag venter han melkebil, men han tviler på at vannet ha trukket seg tilbake til den tid.

– Det er livsfarlig å ferdes i området med bil, sier Johansen.

På E6 på Helgeland har bilistene opplevd uvanlig mye vann i vegbanen. Ved Krokstrand i Rana var kun ett felt kjørbart i ettermiddag, ifølge Statens vegvesen.

Uværet skaper også problemer for nedrigging av scenene til parken-ferstivalen - hvor blant andre a-ha spilte for flere tusen mennesker i natt.

Det er fare for av scenen kan falle sammen, og politiet sperrer foreløpig av et område i Rensåsparken.

Lammet båttrafikken

Ferge- og båttrafikken har vært rammet av uvær søndag. Foto: Eiliv Hofstad / Privat

Uværet søndag med kraftig vind og store nedbørsmengder fikk konsekvenser for båt- og fergetrafikken. Fergesambandet Bpdø-Lofoten har redusert kapasitet på grunn av sterk vind. En ferge måtte innstille, mens MF «Værøy» sin avgang fra Bodø til Røst og Værøy klokken 16.45 ble utsatt til klokken 18.30 på grunn av sterk vind.

Også fergetrafikken i sambandet Jektvik-Kilboghamn og Forvik-Tjøtta på fylkesvei 17 har vært berørt av uværet. Det sammen har fergesambandet mellom Stokkvågen og Træna.