Nora kan bli den siste danseeleven i Nordland

– Det ble helt stille i klasserommet. Vi har skjønt at dette kan skje, sier Nora Thrana-Isaksen (16) fra Mosjøen.

Hun er elev på danselinja i Bodø. Sannsynligvis kommer det ikke nye elever etter Noras klasse.

Ifølge statistikken på Udir har søkertallene på musikk, dans og drama i Nordland sunket kraftig de siste årene.

Nordland fylkeskommune har derfor vedtatt å ikke starte opp VG1 dans etter sommeren.

Dermed kan danselinja på Bodø videregående skole ha fått sine siste elever.

Hjemme i Mosjøen har ikke Nora Thrana-Isaksen ikke danselinje. Hun synes det er kjempetrist at det ikke kommen en ny danseklasse til høsten.

– Vi er jo de nye musikerne og de nye danserne. Folk må skjønne at det kan hende at de en dag kan sitte og høre på musikken som musikkelever har laget. Det tror jeg ikke alle tenker over, sier hun.

DEN MODERNE DRØMMEN: Nora Thrana-Isaksen (16) fra Mosjøen flyttet til Bodø med en drøm om en karriere innenfor moderne dans. Foto: Kasper Holgersen / NRK

Både lærere og elever til å reagerer

Clare Cooper og Kristin Østbø er lærere på danselinja på Bodø videregående skole.

– Vi tenker at det er veldig synd. Vi er kjemperedd for at det vil få påvirkning videre og langsiktige konsekvenser for søkertallene og mer generelt kulturlivet, sier Østbø.

Begge har vært lærere på skolen siden 2004. De har et forslag til hvordan danselinja kan reddes.

Clare Cooper og Kristin Østbø er danselærere på Bodø videregående skole. Foto: Privat

– Med sammenslåing av musikk- og danseklassen, i tillegg til kreative løsninger med grupper på tvers av trinn, vil det bli en minimal utgift for fylket. Vi er villige til å strekke oss veldig langt for å få dette til, sier lærerne.

Ifølge dem har ikke skolen klart å promotere seg selv like godt de siste årene på grunn av pandemien. De vanlige forestillingene, workshopene og skolebesøkene har uteblitt.

– Covid-effekten har rammet hele kulturlivet. Så vi mener de lave søkertallene må sees i lys av det.

Musikklinja på Sortland videregående skole holdt på å lide samme skjebne som danselinja i Bodø, med kun 12 søkere til høsten. Men tidligere denne uka bekrefter fylkesråd Elin Dahlseng Eide (Ap) at linja får leve videre.

Danselærerne i Bodø håper derfor at danselinja deres også kan forsette. Men Utdanningsdirektoratet kan ikke garantere for det.

Tydelig nedgang blant søkerne

Martin Nilsen i Utdanningsdirektoratet sier til NRK at de generelle søkertallene har gått ned de siste årene.

– Noe av årsaken kan forklares med at det er mindre barnekull. Ser man på antall søkere på alle utdanningsprogram i Nordland, så har det falt med over 10 prosent de siste ti årene.

Ifølge direktoratet var det 11.562 søkere på videregående skole totalt i Nordland i 2013. I år lå tallet på 8.899 søkere totalt.

– Gjøres det noe i direktoratet for å endre kravene til hvor mange søkere en studie må ha?

– Nei, det er fylkeskommunen som har ansvaret for hvilke linjer som skal være på hvilke skoler.

Fylkesråd for utdanning i Nordland, Elin Dahlseng Eide, sier til NRK at alt håp ikke er ute for danselinja i Bodø.

– I år er det dessverre altfor få søkere, derfor blir den ikke i gangsatt. Jeg håper det blir flere søkere neste år, slik at danselinja kan starte opp igjen da.