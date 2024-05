Daglig leder slutter i TENK Lofoten

Opplæringsbedriften TENK Lofoten kunngjør i dag at daglig leder Sten Roger Sandnes har besluttet å fratre sin stilling.

Sandnes har vært en viktig drivkraft i selskapets utvikling og vekst de siste årene, skriver bedriften i en pressemelding.

Styreleder Remi Solberg uttrykker på vegne av selskapet, kunder og lærlinger en stor takknemlighet for Sandnes betydelige innsats og lederskap.

– Vi er svært takknemlige for det arbeidet Sten Roger har lagt ned i TENK Lofoten. Hans engasjement og visjon har gjort at TENK er blitt et solid merkenavn i regionen. Vi ønsker ham alt godt i hans nye rolle og han vil alltid være en del av TENK-familien.

Sten Roger Sandnes selv sier at det har vært en ære å lede TENK Lofoten.

– Jeg er stolt av det vi har oppnådd sammen, og vil særlig takke våre medarbeidere og alle de flinke lærlingene jeg har fått jobbe sammen med.

TENK Lofoten har nå satt i gang jakten på en ny daglig leder som kan ta over stafettpinnen.