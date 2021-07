Forrige søndag tok Tom Roger Jacobsen turen til hytta si, som ligger ved Langvatnet i Rana kommune.

Der har han en båt som han liker å fiske fra. Da han dro igjen, og kom tilbake noen dager senere, var vannet flere hundre meter unna.

– Hos oss er det ganske langgrunt. Likevel er det kanskje 2–3 meter dypt. Da vi kom opp igjen på hytta, var det helt tørt.

Et bilde fra i fjor av Langvatnet med normal vannføring. Foto: Tom Roger Jacobsen

Grunnen er at Langvatnet er regulert som et magasin for Langvatn kraftverk og Reinforsen kraftverk.

På grunn av hetebølgen som var meldt til store deler av Nordland i helgen, hadde Statkraft tappet ned vannet for å unngå flom.

Det syns ikke Jacobsen er en god nok unnskyldning.

– For nøyaktig en måned tid siden var det på samme viset, men i fjor var det en helt annen situasjon. Nå er det knapt snø i fjellene.

Det var Rana Blad som først omtalte saken.

Uten vann blir det lite fisking på hytta for Tom Roger Jacobsen. Foto: Tom Roger Jacobsen

– Ikke riktig grunnlag

Å komme opp på hytta, bare for å oppdage at hele innsjøen er borte, er ikke optimalt.

– Jeg er jo ute og fisker og dorger. Jeg koser meg med det, og det er en av grunnene til at vi vil være på hytta. Det blir det ingenting av, så lenge vannet er lavt.

– Så du syns de har gjort det på feil grunnlag?

– Jeg syns ikke det er riktig grunnlag, nei.

Ifølge Jacobsen er det 30–40 hytter i området, og han sier at det ikke har vært så mye tapping som det har vært de siste to årene.

En annen som også opplevde at vannet var uventet lavt var den populære youtuberen «GeoWizard». Han måtte bære kajakken sin over lange strekker på grunn av lite vann.

Nødvendig regulering

I Norge er 13 av de 18 største innsjøene brukt som reguleringsmagasiner til vannkraftproduksjon. Flere av disse er blant de største i Europa.

Tore Bjørnå-Hårvik er produksjonssjef i Statkraft i Korgen. Han sier at vannet ble tappet ned for å imøtekomme de store vannmassene som skulle komme til helgen.

– Vi tapper det ned ut ifra hvor mye tilsig som vi forventer å få inn til enhver tid. Det var meldt over 30 grader over flere dager på Helgeland, og vi har en stor andel isbre i fjellene.

– Er det normalt å ta ned vannstanden så mye?

– Det er noe vi vurderer fra år til år, fra situasjon til situasjon. Jeg kan innrømme at vi bommer noen ganger for vi bruker prognoser som ikke bestandig er 100 prosent. Men når vi ikke tapper nok og det blir høy vannstand og flom, så får vi også kritikk, så det er en vanskelig balansegang.

Norges 10 største reguleringsmagasiner Navn Fylke Magasin (mill. m³) Prod.(GWh) Storglomvatnet Nordland 6350 4589 Blåsjø Agder/Rogaland 3105 7759 Tustervatnet/Røssvatnet Nordland 2363 2063 Svartevatnet Agder/Rogaland 1398 2923 Mjøsa Innlandet/Viken 1312 337 Akersvatnet Nordland 1276 1531 Vatnedalsvatnet Agder 1150 1967 Møsvatnet Vestfold og Telemark 1064 2270 Altevatnet Troms og Finnmark 1027 1145 Kalvatnet Nordland 706 847 Kilde: Store norske leksikon

Ekstremvær ga rekord

Bjørnå-Hårvik sier at det totalt ble tappet ned rundt 250 kubikk vann i sekundet gjennom kraftverket.

Det tilsvarer 22 milliarder liter i døgnet.

September i fjor ble de overrasket over ekstremværet Sally, som betydde maksimal vannføring på 2600 kubikk i sekundet over Langvatn/Ranelva denne dagen, og førte til store oversvømmelser.

Det er den høyeste vannføringen Statkraft har registrert her.

– Da ble et småkraftverk druknet i vann lenger opp i Ranavassdraget, men det har ikke noe med avgjørelsen vi har gjort nå. Det er hele tiden en vurdering om hvordan man velger å disponere magasinene.

– Har du forståelse for hytteeiernes frustrasjon?

– Jo da, vi har forståelse for at det er upraktisk når du har lagt en plan, og det er fint vær. Men dette er realiteten når du har hytte ved et regulert vassdrag. Når vi ikke har behov for å ta ned vannet, så prøver vi å ligge stabilt.

Han sier at det inntil videre ser ut til at de har hatt riktig i sine vurderinger.

– Nå er det full produksjon i kraftverket og vannstanden stiger i Langvatnet. Foreløpig stemmer våre antakelser.