Da Josefine gikk gravid med datteren Linnea, spiste hun tørrfisk i smug

Under svangerskapet oppdager mange gravide matvarer de bare «må ha». «Alle» har hørt historier om gravide som står midt på natta og bare må ha druer, isbiter eller vaniljeis.

– Mannen min kunne komme hjem og konstatere «nå har du spist tørrfisk igjen». For å ikke bli fersket satt jeg ute på terrassen og gumlet, forteller Waage.

Josefine Solhaug Waage måtte alltid ha en pose tørrfisk i veska mens hun gikk gravid. Foto: NRK

Før hun ble gravid for to år siden, likte hun ikke tørrfisk. Men i fjerde måned av graviditeten skjedde det noe rart. Plutselig fikk hun veldig lyst på den nordnorske delikatessen med den umiskjennelige lukta.

– Det er vanskelig å si hvordan det begynte. Men etter den første posen tok det skikkelig av.

Hun måtte alltid ha en pose tørrfisk i veska, og på det mest intense spiste hun to poser om dagen.

– Det ble mye latter og småmobbing, sier Josefine.

Et mysterium

Hva som gjør at gravide får uforklarlige lyster er fortsatt et mysterium, men det finnes mange teorier. Den mest vanlige forklaringen er at det skyldes mangler i kostholdet; man får lyst på det som er bra for mor og barn.

– Lystene kan være kroppens måte å si fra om en mangeltilstand på for eksempel jern eller vitaminer. Hvis du har veldig lyst på hamburger kan det være at kroppen har behov for protein, sier Liv Kristin Olsen, fagansvarlig for jordmortjenesten Bodø.

– Lystene kan være kroppens måte å si fra om en mangeltilstand på for eksempel jern eller vitaminer, sier Liv Kristin Olsen, som er fagansvarlig for jordmortjenesten Bodø. Foto: Privat

Sanseapparatet endrer seg når man blir gravid. Når smaksløkene og luktesansen forandrer seg kan det endre hva man liker og ikke. Mat du ikke likte før kan plutselig smake kjempegodt, og lukten av favorittmiddagen kan få magen til å vrenge seg.

Da NRK spurte om svangerskapsdiller på Facebook fikk vi nær hundre ulike svar.

Kari Kalvik Jenssen forteller om da hun lurte seg bort i gulrotåkeren til naboen i morgenkåpa for å stjele gulrøtter, mens Rigmor Valvik kjente lukta av kjøttkaker i brun saus uansett hvor hun befant seg. Camelia-Simona Aasjord spiste mel rett fra posen og elsket lukta av eksos.

Kan være farlig

Så lenge du ikke har lyst på noe som er skadelig for deg eller fosteret kan de fleste tilfredsstille lystene sine. Noen får likevel uvanlige forstyrrelser. Fenomenet kalles pica, og er en trang til å spise ting som ikke er mat. Det kan for eksempel være kritt, jord, murpuss eller trykksverte.

– Det er heldigvis en sjelden tilstand, men kan være farlig. Jord kan inneholde parasitter og dyreavføring, sier jordmoren.

– Et smart barn

I dag ler Josefine Solhaug Waage av «cravingen»​​​​​​​ etter tørrfisk hun hadde under svangerskapet. – Tørrfisk er sunt da, sier Waage, som jobber som kostvert ved Universitetssykehuset i Tromsø. Foto: Privat

Svangerskapsdiller er mest vanlig i de første månedene, men noen gravide kan ha slike lyster hele svangerskapet. For Josefine Solhaug Waage gikk var tørrfiskdillen over like plutselig som den kom.

– Da svangerskapet var på hell, smakte ikke tørrfisk godt lenger. Og etter datteren min ble født har jeg ikke spist tørrfisk i det hele tatt.

I dag ler Josefine godt av tørrfiskdilla, men hun ser ikke bort fra at datteren Linnea har hatt godt av all fisken.