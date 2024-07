Turismen i Lofoten tas til nye høyder. Mona Hagen-Pedersen mener derimot den har nådd sitt bunnpunkt.

Cruiseselskapet Costa Cruises tilbyr passasjerene helikoptertur «over de majestetiske fjellene i Lofoten, som kan nytes fra et privilegert perspektiv».

Ifølge Mona Hagen-Pedersen flyr helikoptre flere ganger om dagen over lengre perioder. Nå har hun sett seg lei av cruiseturistene som tar «heisen» opp til fjelltoppene.

Det var Lofotposten som omtalte saken først.

– På mandag fløy de åtte runder, lavt over byggefeltet. Det oppleves som støy og er direkte plagsomt, og det uten grunn vil jeg si. Det er idioti.

Hagen-Pedersen er kritisk til helikopterturene og ønsker å få bukt med det hun mener er en uting.

– Vi bor i Lofoten fordi vi ønsker å ha det relativt fredfullt. Den freden er allerede brutt av turister som kommer langs vei, og nå skal vi bli plaget med de oppe i lufta. En plass må grensa gå, sier Mona Hagen-Pedersen. Foto: Privat

– Det hører ikke hjemme noen plass. Verken her i Lofoten eller noe annet sted i verden. En så privilegert greie som å fly rundt i helikopter for å ta bilder. Det kan vi holde oss for god til.

– Det er en ting når det er ambulansehelikopter eller ved flyplassen, men det er turister som tar snarveier til de virale bildeplassene. Det er bortkastet.

Satser ikke på masseturisme

Helikopterturene gjøres av firmaet Fonnafly Helifly AS, som er eid av et nordnorsk selskap med hovedkontor i Bodø.

Her flyr cruiseturistene over fjelltoppene i Lofoten. Foto: Skjermbilde / Flightradar24

Eier av helikopterselskapet Audun Bækø, sier at helikopteret har holdt seg «godt over minstehøyde» på flygingene over Lofoten.

– Vi flyr overhodet ikke lavt på disse turene. Det er selvfølgelig under avgang og landing fra Leknes lufthavn, sier Bækø.

Han presiserer at selve rutene går i en høyde godt over minstehøyde, og at store deler av turne ble utført på rundt på 2500 fot.

– Vi er en næring og en bransje. Skal den eksistere og ha helikopter, så medfører det at vi flyr, forklarer Bækø.

– Det er ikke masseturisme vi satser på, men vi samarbeider med noen av cruiseaktørene for å ha nok inntjening. Det er ikke en prioritet at vi flyr masse turister, men vi er veldig glade for det er turister som ønsker å fly. Det legges igjen penger lokalt, avslutter Bækø.

NRK har ikke lyktes med å komme i kontakt med Costa Cruises.

Økende problem

Hagen-Pedersen mener turismen i Lofoten er et økende problem.

Ifølge Hagen-Pedersen produserer helikoptre mye støy, som forstyrrer og skremmer både dyr og lokalbefolkningen.

– Lofoten er så presset på turisme. Det er så mange som skal ha sin del av turistkaken og nå må lokalbefolkningen prioriteres.

Hun tok kontakt med Luftfartstilsynet for å melde fra om støyklager.

Lite konkret informasjon

Fungerende kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet, Mali Malmedal skriver i en e-post til NRK at de har mottatt to støyklager fra Lofoten.

Malmedal skriver videre at de er avhengige av så konkret informasjon som mulig, for at klagene skal bli fulgt opp.

– Når det gjelder disse tilfellene i Lofoten er det oppgitt lite konkret informasjon og det er vanskelig å avgjøre om det er mulig brudd på regelverket.

Malmedal skriver videre at det generelt er stor grad av frihet i luften, og begrensningene er gjerne relatert til sikker flygning, heller en støyforurensing.

– Støybegrensninger er mest relevant i forbindelse med flyplasser eller andre landingsplasser.