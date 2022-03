Mens krigen pågår i Ukraina, sørger F-35-flyene fra Nordland for viktig informasjon til NATO.

De norske jagerflyene har framskutt base på Evenes, og i forbindelse med øvelsen Cold Response har de vært mye i bruk.

Så langt i år har flyene på Evenes rykket ut seks ganger langs kysten av Norge, og gjort 16 identifiseringer av russiske fly.

– Siden vi startet opp med Nato-beredskapen på Evenes ved nyttår, har det vært flere skarpe oppdrag. Russisk aktivitet knyttet opp mot Cold Response hadde vi forventet, sier oberst Erik Guldvog, som er sjef for 133 Luftving.

Foto: Frida Brembo / NRK

Han forteller at det forrige uke var flyene ute på et oppdrag hvor det ble observert russiske maritime patruljefly på vei ut av Norskehavet.

Skyteøvelse i Norskehavet

Den russiske nordflåten øvde med både artilleri og bakke-til-luft-raketter i Norskehavet under den første uka av Cold Response.

Russland hadde varslet våpenøvelsen på forhånd.

Tirsdag bekreftet Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) av skytingen fant sted. Både artilleri og kortdistanse antiluftskyts ble avfyrt.

Aktiviteten ble observert fra kystvaktfartøyet KV «Nordkapp», med samtidig kommunikasjon mellom kommandobroene på de to fartøyene.

Guldvog forteller at det har vært flere observasjoner av ulike fly. Både jagerfly og maritime patruljefly.

– Noen med litt kortere rekkevidde over Finnmark. Og en langtrekkende maritimt patruljefly i Norskehavet, som opererte sammen me de russiske fartøyene som var ute i Norskehavet på skyteøvelse der ute.

16 observasjoner og seks alarmoppdrag er ingen unormal høy aktivitet.

– Vi ser ingen vesentlig økning. At det russisk er aktivitet er helt normalt under en slik øvelse som Cold Response.

Her er noen av flyene Luftforsvaret har identifisert under øvelsen.

Overvåkingsflyet P-8, som nå er på plass på Evenes flystasjon skal i framtida bli Norges øyne og ører i nord. Sammen med F-35 utgjør de den første beredskapen mot fremmede makter som nærmer seg Norge.

Selv om krigen raser i Ukraina, er det ingen tegn til opptrapping i nord. Gjensidig respekt preger forholdet her, ifølge Eirik Guldvog.

– De er klare over at vi følger med. Og vi er klare over at de følger med på våre aktiviteter. Det tror jeg er beroligende i forholdet i nord.