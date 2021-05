Det begynte med 20 flagg på en fjelltopp – i år plantet de 1000

Slik svarer Brendsholm på spørsmål om hvorfor han bruker 16. mai på å plante flagg. For fjerde året på rad dekorerer han stien opp til byfjellet Hunstadtoppen i Bodø.

Sammen med seg har han svigerbror Christian Ellingsen, og de to brukte mellom tre og fire timer på pyntingen.

– Det er så artig. Folk blir så glade. Også koster det bare ei krone for et flagg, sier en fornøyd Brendsholm til NRK.

Tidlig 17. mai tar han seg tid til en prat, før han og svigerbror skal opp på toppen på nytt.

Ekstra mye folk på tur

Christer og Christian skal nemlig opp på toppen for å selge kaker og kaffe. Sponset av lokalbutikken Coop Extra Mørkved skal de tjene noen kroner til et godt formål.

– Alt av inntekt går til Bodømarkas Venner. Tanken er at de skal bruke det på området rundt. Vi har brukt mange timer i skogen, og sønnen min har lagt sitt grunnlag for turglede her, forteller Christer og legger til:

– Butikksjefen på Coop var også veldig snill med oss som sponset alt. Han likte godt at vi ville gi tilbake til Bodømarkas Venner.

1000 flagg viser veien til toppen av Hunstadtoppen. Foto: Privat / Privat

Den turvante bodøværingen forteller at hovedmotivasjonen er å gjøre folk litt ekstra glade, spesielt når det ikke skjer så mye annet på selve nasjonaldagen.

– Folk blir veldig positivt overrasket når de ser hva vi har gjort. Spesielt i fjor møtte vi mange mennesker som satt pris på det i disse koronatider. Det er jo ingenting som skjer hverken i byen eller på skolene. Da er dette et fint alternativ.

Han får støtte av svigerbroren.

Hunstadtoppen er en av Bodøs mest besøkte fjelltopper.

– Det er nok litt ekstra folk i marka på grunn av korona. I fjor ble det en stor greie, og det var veldig motiverende å få gode tilbakemeldinger fra hundrevis av fornøyde personer som hadde vært på tur, sier Christian og legger til:

– Vi vil bare spre litt ekstra glede.

Bodømarkas Venner Ekspandér faktaboks Arbeidet med å gjøre Bodømarka tilgjengelig for rekreasjon og naturopplevelser for allmennheten går langt tilbake. Anton Gisle Johnson og Håkon Evjenths kart fra 1947 viser et finmasket nett av skiløyper innover i marka. Men det var først med byggingen av lysløypa fra Hunstad til Mørkved, Humørløypa, som foregikk fra 1982 til 1987, at arbeidet med tilrettelegging for det enkle friluftsliv i Bodømarka fikk retning og kraft. Andelslaget Humørløypa førte ganske sømløst over i A/L Bodømarkas Venner (BMV) i begynnelsen av 1987. De første åra sto BMV i spissen for utbyggingen av lysløypenettet i Bodømarka, etableringen av Bestemorenga sports- og fritidspark, NM-løypene mv. I de seinere år har BMV arbeidet videre med utvikling av det bynære turstinettet, drevet vedlikehold av stier og installasjoner, ryddet skog og kratt, satt opp hvilebenker og bygd gapahuker. Et betydelig antall dugnadstimer har årlig blitt nedlagt av voksne kvinner og menn. Kilde: Nordland fylkeskommune

Minstemann sin tur nummer 503

De to er ikke helt alene om å være glad i fjelltoppen utenfor Bodø sentrum. Christers sønn, Rudi (3), elsker å være på fjellet.

For bare noen uker siden feiret de hans tur nummer 500 på Hunstadtoppen.

Rudi (3) og pappa Christer har vært mange ganger på Hunstadtoppen. For noen uker siden feiret de at minstemann har nådd toppen 500 ganger. Foto: Privat

– Lillesjefen Rudi har vært på Hunstadtoppen 502 ganger nå. I dag skal han være butikkmann, og det gleder han seg til, forteller Christer.

– At vi gir tilbake til Bodømarkas Venner handler også om at han nesten er født og oppvokst der oppe. Han var vel elleve måneder da han klokken 05:50 på morgenkvisten sa;

«Toppen pappa»

1000 flagg på Hunstadtoppen Du trenger javascript for å se video.

– Har du blitt i bedre form av å ha en personlig trener som drar deg opp før seks for å dra på fjellet?

– Ja, det har jeg nok, svarer Christer og ler forsiktig.

– Det blir spennende å se hvordan han fungerer som butikkmann der oppe. Til vanlig leker han jo bare, men det går sikkert bra.

Nå venter to turer opp på fjellet på selveste 17. mai.

– Vi blir der fra elleve til tolv, også på nytt fra tre til halv fem. Vi må ned en tur i mellomtiden for å feire litt i nabolaget, men det går fint, avslutter Christian.