Tidligere F16-pilot vil fly Glimtfansen til cupfinale i denne

Cupfinale er sjelden kost for Bodø/Glimt.

Sist gang de var med var i 2003.

Derfor er det stor interesse for å komme seg sørover til en store kampen. Og det har gjort folk kreative.

Både sjøfly og privatleide charterfly er i sving for å farge Ullevål stadion gult.

– For ille å bli sittende igjen i Bodø

I 2020 ble Bodø/Glimt det første nordnorske lag som vant eliteserien i fotball for menn.

Dette ble gjentatt i 2021, og klubben ble sjette lag til å vinne øverste divisjon to år på rad.

Men det har gått omtrent 20 år mellom hver gang klubben har vært i cupfinalen. Klubben ble nemlig cupmester første gang i 1975 og andre gang 1993.

Derfor er alle fly mellom Bodø og Oslo i dagene før kampen fullbooket.

Det fikk næringslivet i Bodø til å se seg om etter alternative løsninger for å få tilhengerne til hovedstaden.

Jan Helgesen, eier og daglig leder av Joker Vestbyen i Bodø, tok saken i egne hender og leide et fly til over en million kroner.

– Jeg tenkte at det var for ille at masse supportere skulle bli sittende igjen her i Bodø, sier Helgesen som på folkemunne er kjent som Joker Jan.

LEIER FLY: Jan Helgesen, eier og daglig leder av Joker Vestbyen i Bodø, leide også fly da Bodø/Glimt var i cupfinalen i 2003. Foto: Daniel Hong Hansen / NRK

– Vi må få mest mulig folk ned til Oslo, så vi er sikker på at Glimt vinner kampen.

For de vanlige flyene fullbooket. Og selv om det er private fly tilgjengelig, er det ikke crew for å bemanne disse.

Derfor så Helgesen til et av våre naboland: Finland.

– Jeg kom på ideen å ringe en kompis i Finland. Så de har nå fått tak i et fly som kan ta 109 passasjerer.

Glimtsupporterne har reist langt den siste tiden for å følge klubben. 2000 tilhengere satt seg på flyet til Italia da klubben spilte mot Roma i serieligaen. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Sjøfly til cupfinalen

Saltenfly, Norges minste flyselskap, har også stilt sitt sjøfly til disposisjon.

Flyet tar fire passasjerer, og alle er dermed garantert vindusplass. Siden det er et lite fly bruker det 4 timer på å fly mellom Bodø og Oslo. Men prislappen på en slik flytur er på 60.000 kr. Altså 15.000 pr. passasjer. Og det er værforbehold. Siden flyet flyr lavt er det nemlig avhengig av å kunne se bakken hele tida. Det går ikke hvis det for eksempel snør.

Vegard Bøthun er daglig leder i Saltenfly og pilot dersom noen velger denne transporten til cupfinalen. Men foreløpig har mange latt seg skremme av prislappen.

– Flere har spurt og virket interessert, men det koster en del mer enn å fly med SAS eller Norwegian.

PILOT: Vegard Bøthun er daglig leder i Saltenfly og pilot for de som velger sjøfly for å se Bodø/Glimt i cupfinalen. Foto: Privat

– Har dere øl og vinservering om bord da?

– Jeg kan ta med en thermos med kaffe, sier Bøthun.

– Men lander dere i Oslofjorden, siden det er et sjøfly?

– Vi kan lande både på rullebane eller på vannet. Vi lander enten på rullebanen på Kjeller, eller på Fornebu der det er sjøflyhavn.

– På ingen måte vår kjernevirksomhet

Sparebank1 Nord-Norge er også blant de som har kastet seg rundt for å få på plass et charterfly.

– Cupfinalen kom litt som julekvelden på kjerringa, siden det ble kort tid etter semifinalen, sier Stein Vidar Loftås i Sparebank1 Nord-Norge.

Nå har de fått på plass et fly som rommer omkring 200 passasjerer.

SAMARBEIDSPARTNER: Sparebank1 Nord-Norge er hovedsamarbeidspartner til Bodø/Glimt forteller Stein Vidar Loftås, direktør for kommunikasjon og samfunn. Foto: Petter Strøm / NRK

– Hvor vanlig er det at dere som bank chartrer fly til fotballarrangement?

– Det å chartre fly er på ingen måte vår kjernevirksomhet, men vi er ikke spesielt bortskjemt med at fotballagene fra Nord-Norge er på Ullevål, selv om vi skulle ønske det.

– Når det er spesielle anledninger sånn som dette synes vi det er utrolig stas å kunne bidra til å farge Ullevål gult.

I utgangspunktet hadde banken planer om å ordne et fly til sine kunder. Men flyet var større enn de trengte. Dermed fikk også Glimt-tilhengere som ikke er kunder hos banken plass. Kundene til Sparebank1 Nord-Norge får både flyturen og billett til finalen til 5500 kr. De som ikke er kunder får bare flybilletten for samme pris. Det er altså 500 kr dyrere enn Helgesen og hans privatleide fly.

– Men dere er jo en bank med mye penger, hvorfor er det ikke billigere billetter?

– Det vil alltid være et regnestykke, men summen de som kjøper flybilletter med oss betaler er veldig nært det det koster. Vi tjener selvsagt ingen penger på dette, sier Loftås.

Men hvorfor setter ikke flyselskapene opp flere flyvninger?

John Eckhoff, pressesjef i SAS sier at de vanligvis setter opp ekstra flyvninger rundt cupfinalehelger. Det har de også forsøkt denne gangen.

TRADISJON: John Eckhoff, pressesjef i SAS sier at de har tradisjon for å sette opp ekstra fly ved cupfinale. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen

– Dessverre har vi begrenset kapasitet i forbindelse med oppskalering av driften etter pandemien. Sier Eckhoff.

I tillegg gjør den sene kampstarten det ekstra vanskelig å sette opp ekstra flyvninger.

Eline Hyggen Skari, pressekontakt i Norwegian sier at de allerede har satt opp ekstra flyvninger hjem fra kampen. Den fylte seg nemlig opp tidligere i uka.

ALLEREDE SATT OPP: Eline Hyggen Skari, pressekontakt i Norwegian sier at de satt opp ekstra flyvninger tidligere denne uka. Foto: Pressefoto / Norwegian

– Men det er en utfordring å omrokere fly. Sånn vi så det tidligere i uka fordelte passasjerene seg greit mellom flyvningene vi hadde satt opp.

– Vurderer dere å sette opp flere avganger nå?

– Per nå har vi ikke besluttet å sette opp flere ekstraflyvninger.