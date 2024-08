«And when Alexander saw the breadth of his domain, he wept, for there were no more worlds to conquer.»

Et sitat fra den fiktive personen Hans Gruber fra filmen Die Hard kan bli virkelighet for Kjetil Knutsen om noen ukers tid.

For etter at Bodø/Glimt nedsablet de polske seriemesterne Jagiellonia Bialystok 4–1 på Aspmyra, er han igjen på nippet av det som vil gjøre dem udødelige i norsk fotballhistorie.

Seriespillet i Mesterligaen.

LES OGSÅ: Kjøpsbonanza har ført til smekkfull spillertropp for Glimt.

Sondre Brunstad Fet er ikke den første du tenker på hvis du hører ordene «limer ballen i krysset». Det var nøyaktig det han gjorde på Aspmyra da Glimt tok seg videre i mesterligakvalifiseringen. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Voldsom økonomisk gulrot

Det å nå videre fra de kvalifiserende rundene i Mesterligaen er ikke gjort i norsk fotball siden Rosenborg klarte det i 2007/2008-sesongen.

Ikke bare er det en enorm sportslig seier, et ordentlig bevis på hva slags barrierer Kjetil Knutsen og Bodø/Glimt har brutt ned.

Det er også en seier som følger med rundt 220 millioner friske kroner i banken på Aspmyra – og det beløpet kan øke fort.

Derfor vil en seier mot Røde Stjerne i den siste kvalifiseringsrunden til Mesterligaen være stort for Glimt. Første kamp mot de serbiske kjempene er allerede neste uke.

Men det er ikke første gangen Glimt var i en lignende situasjon. De tapte til slutt oppgjøret mot Dinamo Zagreb i 2022.

Om Bodø/Glimt taper, vil de likevel være sikret videre i Europaligaen, og dermed rundt 100 millioner kroner. Dette fordelt på å tape siste kvalifiseringsrunde i Mesterligaen, samt deltakelse i «seriespillet» i Europaligaen.

En knusende seier

Bodø/Glimt hadde kledd Aspmyra til fest på sedvanlig vis. Med fyrverkeri og sangen «Thunderstruck» av AC/DC dannet publikum en elektrisk atmosfære i Bodø.

Likevel var det bortepublikumet som fikk grunn til å juble etter bare fire spilte minutter.

Et innlegg fra høyre traff Jesús Imaz hos den polske mesteren. Mye klabb og babb og et treff i tverrliggeren, gjorde at ballen til slutt traff Patrick Berg. Ballen gikk i mål, og marerittstarten var et faktum.

Bodø/Glimt tok likevel tak i kampen og styrte spillet fram til en usannsynlig helt trådte frem utenfor 16-meteren etter 34 spilte minutter.

Sondre Brunstad Fet har slitt med skader i lang tid, men har uansett aldri vært en stor målscorer.

Mot Jagiellonia Bialystok på Aspmyra fikk publikum ståpels når han limte ballen inn i venstre kryss etter å ha fått ballen fra Fredrik Sjøvold.

Kjetil Knutsen under kampen mot de polske mesterne på Aspmyra, tirsdag kveld. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Sunnmørsk aften

De gule var derimot ikke ferdig før fløytesignalet til pause.

Nysigneringen Isak Dybvik Määttä tok på seg oppgaven med å sette inn 2–1 etter at han ble lekker gjennomspilt av Jens Petter Hauge på høyrekanten.

Den tidligere Aalesund- og Groningen-yndlingen dro med seg ballen og satte ballen sikkert forbi keeper Slawomir Abramowicz.

Etter pause var det nok en gang duket for en sunnmørsk lekkerbisken. 22 meter utenfor mål får han ballen fra Håkon Evjen og smeller den inn via stolpen. 3–1.

En dansk dessert måtte også til etter 70 minutter. Kasper Høgh har også slitt med skader i år, men har funnet formen, og pirket inn 4–1.

Manchester Citys Rico Lewis til venstre, som utfordrer Aleksandar Dragovic for Røde Stjerne i Mesterligaen i 2023. Foto: Darko Vojinovic / AP

Serbisk kjempe venter

I den siste runden av kvalifiseringen til Mesterligaen, populært kalt «playoffen», venter den serbiske seriemesteren Røde Stjerne, eller FK Crvena zvezda.

Den serbiske storheten er ingen hvem som helst i europeisk fotball. De har spilt 157 kamper i Mesterligaen og 165 kamper i det som nå heter Europaligaen.

Laget har faktisk vunnet hele Mesterligaen i sesongen 90-91, da de slo franske Marseille på straffer 5–3.

De ble også nummer to i Europaligaen, eller UEFA-cupen som det da het,

I nyere tid har de også deltatt jevnt og trutt i europeiske turneringer. Sist gang i forrige sesong, der de ble slått ut av gruppespillet i Mesterligaen mot Manchester City, RB Leipzig og BSC Young Boys.

Den første kampen i oppgjøret spilles på Aspmyra neste tirsdag 20. august klokken 21. Returoppgjøret spilles i Beograd 27. august klokken 21.