Det er ikke ofte det spilles europeisk toppfotball i Norge i februar. Spesielt ikke nord for polarsirkelen.

Værmeldingen tyder på at det blir ufyselige spilleforhold på Aspmyra på torsdag kveld.

Det er et lavtrykk som beveger seg oppover langs kysten som gir mye dårlig vær i Sør-Norge onsdag og kommer til Nordland natt til torsdag med opptil sterk kuling i kastene.

– Det blir nok ruskete vær for både supportere og fotballspillere. Det kan bli vindkast opp til 15-20 m/s, sier Iris Hestnes, vakthavende meteorolog i Tromsø.

Men det er ikke bare den berømte bodøvinden som melder sin ankomst.

– Det blir sluddbyger store deler av dagen. Det kan også være torden i uværet langs kysten, forklarer Hestnes.

Temperaturene vil ligge på ett par plussgrader.

– Det blir nok mest behagelige å nyte kampen hjemme på TV, konkluderer meterorologen.

Jose Mourinho og AS Roma droppet trening på Aspmyra før møtet med Bodø/Glimt. Den meritterte treneren gikk på sitt største tap i karrieren. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Merkelige avgjørelse

Celtic har nå valgt å droppe trening på Aspmyra før kampen ifølge Glimt.no, og får dermed ikke testet ut kunstgresset på forhånd.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp tror det er til Glimts fordel.

– Det er en merkelig avgjørelse av Celtic. De burde lært av Roma, sier Torp.

AS Roma og José Mourinho valgte samme taktikk i fjor høst, og ble som kjent sendt hjem med 6-1 tap i bagasjen.

Carl-Erik Torp mener det er merkelig at Celtic dropper trening på Aspmyra før kampen. Foto: Julia Marie Naglestad

– Jeg antar det er ei vurdering i forhold til sportslig utbytte av å trene under de værforholdene som er varslet. Men det er en enorm forskjell på underlaget på Celtic Park og Aspmyra. Det får dem ikke erfart før selve kampen.

Torp sier ballen glir raskere på et vått plastunderlag enn naturlig gress.

Uvær ikke fordel Glimt

Ruskeværet tror derimot ikke Torp at er en fordel for Bodø/Glimt.

– Glimt ønsker nok gode spillerforhold. De er ikke interessert i en krigerkamp. Det er ofte det dårligste laget som drar fordel av vanskelige spilleforhold, og Glimt har jo vist at de ikke er noe dårligere enn Celtic.

Skotske aviser etter Bodø/Glimt - Celtic. I år gjelder ikke bortemålsregelen. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Glimt leder 3-1 etter første kamp, men bortemålsregelen gjelder ikke lenger. Så dersom Glimt taper med to mål blir det ekstraomganger.

Vinner Glimt sammenlagt kan de norske seriemesterne møte en rekke toppklubber i 8-delsfinalen.

Disse er allerede klare for sluttspillet:

AZ Alkmaar (Nederland)

Basel (Sveits)

Copenhagen (Denmark)

Feyenoord (Nederland)

Gent (Belgia)

LASK (Østerrike)

Rennes (Frankrike)

Roma (Italia)

Disse lagene ligger an til å ta seg videre i utslagsrunden sammen med Bodø/Glimt.

Marseille (Frankrike)

PSV Eindhoven (Nederland)

Leicester (England)

Partizan Beograd (Serbia)

Slavia Praha (Tsjekkia)

Sparta Praha (Tsjekkia)

Midtjylland (Danmark)

– Bodø/Glimt har gode sjanser for avansement. Men de har en god ledelse og de viste en imponerende ro og trygghet i spillet mot Celtic på deres hjemmebane. De får nok bare enda mer energi av et fullsatt Aspmyra, tror Torp.

– Viktig for norsk fotball

Torp mener Glimts suksess i Europa er viktig for også andre norske klubber.

– Det er uvurderlig for norsk fotball at spillere som Botheim selges for store summer og går rett inn i gode klubber i Europa. Sånn var det ikke for 5-10 år siden, avslutter han.

Bodø/Glimt holder pressekonferanse onsdag ettermiddag kl. 14.00. NRK sender den direkte på nett.

Slik gikk det i 1997 da Tromsø IL møtte Chelsea.