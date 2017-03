Celleprøver har blitt feiltolket

Hvert år dør minst 20 kvinner fordi celleprøvene de har tatt, blir tolket feil, sier overlege Sveinung Sørbye ved Universitetssykehuset Nord-Norge til TV 2. Halvparten av de årlig 300 kvinnene som får livmorhalskreft har tatt celleprøve. Sørbye mener likevel det er viktig med celleprøve hvert tredje år for kvinner i alderen 25-69, og at regelmessig screening kan redusere risikoen for kreft med 70 prosent.