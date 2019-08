Hun blir ny toppsjef: – Må løse krangler som rir Helse Nord som en mare

Cecilie Daae har vært direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap siden september 2015. Før dette var hun blant annet avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Hun har både medisinsk embetseksamen og mastergrad i helseadministrasjon fra Universitetet i Oslo.

Daae tar over for Lars Vorland, som varslet sin avgang i desember i fjor.

– Hun kommer utenfra

Politisk kommentator i Avisa Nordland, Stein Sneve, er positiv til ansettelsen.

Cecilie Daae er sjef for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap på tredje året. Foto: Bente H Johansen / NRK

Han legger vekt på det han kaller en solid faglig bakgrunn.

– Hun kommer fra jobben som leder av et nasjonalt direktorat. Som gir henne evnen til å håndtere ganske kompliserte strukturer og organisasjoner. Hun har også jobbet med nettopp å utrede ressursbruk og styring i spesialhelsetjenesten.

Viktigst av alt, sier Sneve, er at hun kommer utenfra.

– Det tror jeg er kjempeviktig i en landsdel hvor interne konflikter rettet mot Helse Nord er så avgjørende. Det er en styrke når hun skal rydde opp i de kranglene som rir Helse Nord som en mare.

– Hvis hun hadde hatt sin tilknytning til Bodø eller Tromsø så tror jeg hun ville blitt umiddelbart mistenkeliggjort i et av de to miljøene.

– Krig mellom Bodø og Tromsø

Daae har tronet høyt på lista over Norges mektigste kvinner som lages av Kapital, og var på 14. plass i 2018 og 16. plass i fjor.

– Det er helt avgjørende å få Bodø og Tromsø til å trekke i samme retning, sier Sneve. Foto: Emil H. Indsetviken / NRK

Sneve mener de to største utfordringene hun står ovenfor er den generelle økonomien og å dyrke samarbeidet mellom Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

– Det er et stort område som skal dekkes, og økonomien er anstrengt. Det andre er de sterke rivningene. Det har vært konfrontasjoner og nærmest en krig mellom Bodø og Tromsø.

Politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, er enig.

Han peker på økonomi og investeringer i nye sykehus som viktige saker. I tillegg mener han sammenslåingen av UNN og Finnmarkssykehuset blir en de hovedutfordringene.

Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys, synes Daae gjorde en god figur foran pressen. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Ingen av partene ønsker dette. Selv ikke Helse Nord. Da vil det være klokt å legge seg på en kurs hvor hun lytter til faglige innspill fra dem som er berørt. Så bør hun fortelle regjeringen at dette ikke er retningen å gå i.

– Hun trenger alle de lederegenskaper hun har for å håndtere dette.

Styreleder: Derfor fikk hun jobben

Helse Nord holdt en pressekonferanse i dag. Styreleder Renate Larsen forteller at tiltredelsen skjer i midten av januar.

Hun sier de har søkt etter en leder som har en bred forståelse for samfunnsoppdraget.

Styreleder i Helse Nord, Renate Larsen, er godt fornøyd med valget av ny direktør. Foto: Bente H Johansen / NRK

– Det har vi funnet. Hun har skilt seg ut som en kvalifisert kandidat. Hun er i dag direktør i DSB, og har jobbet 10 år i Helsedirektoratet – blant annet som assisterende direktør. At hun har ledererfaring fra ulike miljøer i samfunnet vektlegges positivt.

Fjellheim likte det han så i pressekonferansen.

– Hun gav et godt førsteinntrykk. Hun sier hun har brukt Nord-Norge som et forbilde under sin tid i DSB. Det viser at hun har hatt et øye mot oss i nord i lang tid.