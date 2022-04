Tips fra journalisten: Sett på «Another Brick In The Wall» av Pink Floyd mens du leser denne artikkelen 🎵

På gutterommet til Eivind Tjønndal (20) i Bodø finnes en stor samling grammofonplater.

Men det er det gamle ordet, nå sier man vinylplater. Eller bare vinyl (som er materialet platene er laget av).

Samlingen tilhører ikke faren eller en musikkinteressert onkel – den tilhører 20-åringen selv.

Eivind omfavner det 120 år gamle musikkformatet, til tross for at han og resten av hans generasjon er vokst opp i en verden hvor svært lite er fysisk.

Det meste er digitalt, pakket inn i en liten mobiltelefon.

– Jeg føler musikken du hører på vinyl er slik artisten ønsker at musikken skal høres, sier han om vinylen.

PS: Visste du at LP, som også er en betegnelse for vinylplater, står for «long playing»?

Eivind bruker musikken for å konsentrere seg, for å nyte hele albumet som et kunstprodukt, og for å ha noe å fysisk å samle på. Foto: Kasper Holgersen / NRK

Største salget på 30 år 📈

Her kommer noen salgstall. Hold deg fast:

Januar-tall fra USA viser en eksplosiv økning:

Salg av vinylplater steg fra 2,5 millioner album i 2007 til 41,7 millioner i 2021 i USA.

2,5 millioner album i 2007 til 41,7 millioner i 2021 i USA. Samtidig synker CD-salget betraktelig.

For første gang selger LP mer enn CD.

Musikkmagasinet NME skrev i desember at i 2021 hadde det ikke blitt solgt flere vinylplater enn på 30 år.

Mer enn 5 millioner vinylplater ble solgt i 2021, ifølge BPI (British Phonograpic Industry).

Det er det 14. året på rad med økende vinylsalg.

Platekompaniet ved Rolf Presthus skriver til NRK at:

Salg av vinyl hadde en vekst på 30 prosent sammenlignet med 2020.

Vinyl er nå den største varegruppen deres.

Mange av kundene er unge.

– Klar økende trend blant unge 🥰

Musikksjef i NRK, Mats Borch Bugge, forteller at det er en klar økende trend at unge kjøper vinyl.

– Man ser ofte tenåringer som blar seg gjennom hyllene i platebutikker, eller folk med vinylposer.

I et fallende konsertmarked, gikk vinylsalget for eksempel i England eksplosivt opp da pandemien brøt ut.

– Under pandemien har folk trolig brukt pengene de ellers ville brukt på konserter på å kjøpe vinylplater, sier han.

Mats Borch Bugge er NRKs musikksjef. I tillegg etablerte han blant annet konseptene P3Gull og P3Live. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Platekompaniet på Oslo City har omstrukturert vinylavdelinga for at den skal treffe de yngre enda bedre.

De unge kjøper som oftest hiphop eller pop.

– Vi merker kjempestor interesse for artister som Tyler, The Creator, Karpe og Travis Scott.

Det forteller Amanda Zeqiri som er butikksjef på Platekompaniet på Oslo City.

Amanda Zeqiri står foran vinylveggen i butikken sin. Foto: Helene Ingebrigtsen Krøger

– Vil oppdage Nirvana og masse 90-tallsmusikk 🤘

Zeqiri passer på å ha inne de høyaktuelle og populære artistene, samtidig som de setter frem albumer fra arkivet.

– Den nye generasjonen vil oppdage for eksempel Nirvana og masse 90-talls musikk, forteller hun.

De fleste av dagens ungdom har ikke samme forhold til musikk som et fysisk format.

– Det er veldig nostalgisk. Jeg var heldig som vokste opp med CD-en, og fikk mulighet til å samle på dem.

Hun synes musikk i fysisk format er identitetsdyrkende.

– Det man samler på, har man lyst å vise frem og eie. Vinyl er et format som du kan både henge opp på veggen og høre musikk på.

Nirvanas kjente albumbilde til Nevermind vekker minner hos mange 80- og 90-tallsbarn. Gjennom vinylen kan denne musikken oppdages på nytt hos nye generasjoner, mener flere. Foto: Geffen

Mer enn bare musikk 👀

Tjønndal i Bodø forteller at han begynte å kjøpe vinylplater for å ha et fysisk samleobjekt.

– Du får jo ikke bare musikken. Det er også et kunstkonsept i albumet, sier han.

Eivind liker best å høre gjennom et helt album fra start til slutt, akkurat slik artisten vil ha det.

– Jeg hører på alt fra hiphop til indisk indie.

Det er som oftest i helgene eller når Eivind skal konsentrere seg om noe, at han setter på ei plate og hører hele albumet.

Forsiden på albumet av Bismillah. Foto: Kasper Holgersen / NRK

Favorittalbumet nå er Bismillah, av Peter Cat Recordings.

Noe av det som er så fint med fysiske albumer, er bonusmaterialet, synes Eivind.

I albumet Wish You Where Here av Pink Floyd, er det en postkort som følger med. Kjøper du albumet Circles av Mac Miller kan du få med plakater. Og noen albumer kommer med plater som er trykt med farget vinyl.

Han trekker også fram albumer fra artister som:

Pink Floyd Earl Sweatshirt Mac Miller.

En pris å betale 💸

Et nytt vinylalbum koster rundt 350 kroner.

I motsetning koster et månedsabonnement på strømmetjenester rundt 100 kroner. Da får du tilgang til all musikken du trenger.

Med andre ord: Det er definitivt billigere med strømmetjenester.

– «Alle» har et abonnement, noe som er veldig praktisk for å høre på musikk på et headset til og fra jobb eller skole, forteller Zeqiri i Platekompaniet.

Hun mener vinyl fungerer bedre til for eksempel de mer høytidelige situasjonene.

– Når du har invitert venner, eller skal ha fest, da er det gøy å vise fram hva du har kjøpt av vinyl, om det så henger på veggen eller om du spiller det.

En av våre norske artister som nylig slapp et album (selvfølgelig også i vinyl), er Sondre Justad:

