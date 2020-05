Fredag kveld er det avgang for historiens første sjømattog som går direkte fra Narvik til Malmö. Om bord er nesten 400 tonn sjømat fra Nord-Norge.

Sjømatprodusenter har lenge jobbet med å finne raskere vei til det europeiske markedet. Laks som slaktes på Stokmarknes sendes i dag med bil og tog via Sverige og Oslo før det blir sendt videre til Europa.

Vil sende 150.000 tonn på skinner

Det er CargoNet som setter opp direkteruten mellom Narvik og Malmö. I første omgang er det to prøveturer, 8. mai og 22. mai. Men målet er daglige avganger, 7 dager i uken fra 2021.

Hvert tog har kapasitet til å ta med 600 tonn sjømat, og målet er å sende opp mot 150.000 tonn mellom Narvik og Malmö hvert år.

Allerede i dag sendes mye fisk på skinner fra Narvik. Men ruten er kronglete og det tar lengre tid før fisken fra nord er i ferskvarediskene på kontinentet.

Ofotbanen ble bygget for å frakte malm mellom Kiruna og Narvik. Men det er også en snarvei på skinner til Europa. Foto: Nyhetsspiller

Korter reisetiden med 9 timer

Sjømattransporten tar i dag 39 timer mellom Narvik og Malmö. Men så må fisken videre til Oslo før den blir lastet om og sendt videre ut i verden. Nå kortes denne reisetiden betraktelig, som får stor betydning for de nordnorske eksportørene.

Nordlaks sender årlig 30.000 laks med jernbane fra Narvik. Administrerende direktør, Roger Mosand, vil ha enda raskere transporttid. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Vi har lenge ment at det er unødvendig å kjøre fisken via Sverige til Alnabru i Oslo, for så å bli lastet om og sendt videre til Europa. Vi taper 1 døgn på det, men med den nye transporten får vi laksen mye raskere ut i markedet.

Det sier administrerende direktør i Nordlaks, Roger Mosand. Deres selskap er et av flere som skal fylle togene med fersk sjømat. Nordlaks alene sender ut om lag 30.000 tonn laks hvert år. Det meste eksporteres ut av Norge.

Fra nå vil fisken være fremme i Malmö 30 timer etter at den ble lastet om bord i Narvik. Og fra Malmö går det flere transportårer til resten av Europa.

Fisk til sør og gods til nord

CargoNet har satt sammen en rute de mener vil lønne seg. For å tjene penger på dette, kan de ikke returnere med tomme tog tilbake til Narvik. Når toget er losset i Malmö, fortsetter det til Alnabru i Oslo.

Rema 1000 er blant kundene som skal benytte seg av det nye sjømattoget.

– Vi er en stor bruker av tog i dag. Med dette toget kan vi ta med gods fra våre lagre i Sør-Sverige og videre nordover, sier transportdirektør i Rema distribusjon, Rune Herje.

I tillegg skal toget ta med gods fra Oslo før det returnerer til Narvik.

Mer fisk fra vei til bane

Den norske sjømateksporten øker for hvert år. På 10 år er eksporten doblet, og i 2019 passerte eksportverdien for første gang 100 milliarder kroner.

Målet er at næringa skal fortsette veksten. Myndighetene har som mål å femdoble veksten innen 2050, og med det vil det være behov for flere og mer effektive transportløsninger.

Målet er å få mer av fisken fra vei til jernbane. Et fullastet tog tilsvarer 24 trailere. Dessuten leter sjømatnæringen hele tiden etter raskere transport av fisk fra nord.

Fredag formiddag og ettermiddag ble 400 tonn sjømat lastet på godstog som skal til Malmö. Foto: CargoNet

Fra Narvik til Kina

Årlig fraktes det rundt 200.000 tonn sjømat med jernbane fra Nord-Norge. Det meste som produseres sendes ut av landet, og hele verden er marked. Mye går til Asia, og veksten er særlig stor i Kina.

Selskapet BluWrap har utviklet teknologi som skal gi fisk holdbarhet i 30 dager. Målet er å fylle tog med fersk fisk i Narvik og sende det direkte til Kina.

Narvik er bygget på jernmalm som har kommet med Ofotbanen i mer enn 100 år. Men blir stadig viktigere for norsk fiskeri.

