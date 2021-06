Bruktmarkedet i fyr og flamme: – Bydde 23.000 over uten å ha sett vogna

Henriksen & co. selger både nye og brukte campingvogner og bobiler. Han forteller om en ekstrem interesse etter at pandemien slo til i 2020.

Og det er ikke bare de profesjonelle aktørene som merker trykket.

Cecilie Haukland fra Bodø, bestemte seg for å selge familievogna forrige helg. Nærmest umiddelbart var folk på vei hjem til henne for å ta en titt.

– Den første personen var på plass for å se etter bare to timer. Vi hadde lagt den ut for 40.000 og han bydde 60.000 med en gang, sier hun til NRK.

Kjøpte uten å ha sett vogna

Tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken AS viser at det hittil i år har vært skiftet eier på 7995 campingvogner. På samme tidspunkt i fjor var tallet 6769.

Altså en økning på hele 18.1 prosent.

Haukland ante ikke at markedet var så hett da hun la den ut til salgs.

– Jeg diskuterte litt med en selger som sa vi kom til å få mye for den, men jeg la den ut for 40.000 kroner, sier hun.

Campingvogna ble solgt raskt etter at Haukland la den ut på Finn.no. Foto: Cecilie Haukland

Det skulle raskt vise seg at hun fikk langt mer.

– Kjøperen, som bydde 63.000 kroner, hadde ikke engang vært på besøk. Han bydde 23.000 over uten å ha sett vogna.

Ekstrem interesse for leie

Haukland solgte som mange andre campingvogna gjennom FINN.no.

Terje Berge, kommersiell direktør for reise hos Finn, sier det i tillegg er en stor økning innenfor leiemarkedet.

– Det er helt klart at interessen for å leie både båt og bobil er helt ekstrem om dagen. Den øker hver eneste uke på Finn.

Terje Berge i FINN.no sier interessen for campingvogn og bobil er ekstrem. Foto: Finn Reise

– Allerede i april så vi en vekst på besøk inn til «bobil til leie» på over 80 prosent sett opp mot samme periode i 2019.

Tradisjonelt er det beboere fra fylkene Akershus, Hordaland og Rogaland som står for mest trafikk, men i mai hadde også Oslo og Buskerud stor økning.

– 351 og 332 prosent vekst i uke 19 sammenlignet med samme periode i 2019.

Berge forteller også at det er historisk få båter til salgs på Finn, og at situasjonen har vært slik siden før påske.

Helt ny kjøpegruppe

Runar Henriksen i Caranord selger både brukt og nytt.

– Hvilken prisklasse er det flest folk er ute etter?

– Markedet er størst mellom 50- og 120.000 kroner. Det er det flest folk har råd til. I tillegg kan de enkelt selge vogna eller bobilen året etter om de ikke synes det er artig, svarer Henriksen og legger til:

Cecilie Hauklands campingvogn ble solgt for 63.000 kroner. Det er i markedet Runar Henriksen kategoriserer som det mest populære prissjiktet. Foto: Cecilie Haukland

– Det er en vanvittig økning på brukt i år. Jeg vet om folk som kjøpte nytt i fjor, og solgte de til samme pris eller mer i år.

Flere og flere unge par ser også ut til å ville prøve campinglivet.

– Det er blitt veldig populært. Med ei vogn eller bobil kan de parkere nedenfor et fjell. Løpe opp på dagtid, og ned igjen til vogna på kveldstid for å drikke hvitvin.

– Hva tror du er bakgrunnen for den store økningen?

– Mange forsøkte nok campinglivet for første gang i fjor, og mange likte det. I år ønsker nok enda flere å prøve det samme.