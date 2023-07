Nord-Norge er et populært reisemål for turister fra hele verden. Her er det midnattssol, høye fjelltopper og vakre omgivelser.

Men ikke alle besøkende tar inn på hotell.

To tyske turister hadde slått opp telt og parkert syklene sine midt på åkeren til Bjørg Kari Arneberg Jensen. Det falt ikke i god jord.

– Plutselig så jeg et telt som hadde kommet opp. Midt på marka.

Hun beskriver følelsene sine som et «hysterisk sinne».

– Er det mulig, går det an at folk tar seg så til rette og bare går midt i åkeren?

Jensen var på vei i bil mot Stokmarknes da hun oppdaget turistene. Hun hadde ikke tid til å stoppe bilen. Jensen ringte avløseren å ba han dra og snakke med turistene.

Redd for bakterier

Når noen går, kjører eller setter opp telt på jorde, kan fôret som kyrne til Bjørg Kari skulle fått, bli ødelagt.

– Gresset har lagt seg. De har knekt gresset og det vil ikke reise seg igjen. Men til den andre slåtten så vil det forhåpentligvis komme seg.

Det var Bladet Vesterålen som omtalte saken først.

Bjørg Kari Arneberg Jensen fortviler over tapte ressurser etter at turister tok seg til rette på jordet hennes. Foto: SYNNØVE SORTE

Men det er ikke bare gresset som går tapt. Jensen har investert i avlingen på flere måter:

– Det er bortkastet å hive ut kunstgjødsel og kjøre ut møkker på akkurat den flekken.

Selv om det økonomiske tapet ikke er til å underslå, var Bjørg Kari mest redd for bakteriene som kunne kommet til dersom turistene hadde gjort fra seg der.

– Jeg var mest redd for var at de hadde lagt igjen avføring, på grunn av alle bakteriene som utlendinger kan ha som ikke vi har.

I landbruket er det svært strenge regler når det gjelder bakterier, både i og utenfor fjøset.

TELT PÅ INNMARK: Selv med allemannsrett kan du ikke sette opp teltet hvor som helst. Dyrka mark regnes som innmark. For å campe på innmark må du ha tillatelse av grunneier. Foto: Jens Andre Mehammer Birkeland

Avføring og matrester

Forsker og veterinær ved Veterinærinstituttet, Hannah Joan Jørgensen, stiller seg bak Jensens bekymringer.

– Det er riktig at når campingturister slår seg ned på et jorde så kan de teoretisk forurense dyras fôr. Det er stort sett liten sannsynlighet for dette, men de eventuelle konsekvensene for dyra og bonden kan være store.

Jørgensen sier det ikke bare er avføringen som kan være et problem, men også medbrakt mat.

– Det finnes eksempler fra andre land på at den fryktede dyresykdommen Afrikansk svinepest er spredd til svin i nye områder gjennom matvarer som spekepølser og liknende som mennesker har hatt med seg.

Hannah Joan Jørgensen sier det stort sett er liten sannsynlighet for at dyrefôret blir kontaminert av campingturister. Foto: Mari M. Press / Veterinærinstituttet

Hun påpeker dog at det ikke bare er utenlandske turister som kan utgjøre en smittefare for dyrene.

– Noen aktuelle smittestoffer finnes også hos mennesker i Norge. I tillegg kan også nordmenn på reise ha med seg nye smittestoffer hjem.

Men dersom bakteriene har funnet veien til jordet er det likevel mulig å forebygge sykdom.

Julie Enebo Grimstad, fungerende seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet sier at selv om det kan være skadelige bakterier eller virus i menneskelig avføring, vil blant annet temperatur og værforhold bidra til å begrense faren.

– Dessuten vil beitedyr i noen grad unngå å spise tilsølt fôr.

Grimstad sier at også dyreeier kan bidra til å begrense faren for smitte ved å fjerne synlig møkk på et beiteområde der det har vært observert camping.

Julie Enebo Grimstad i Mattilsynet. Foto: Privat

Skal sette opp skilt

Turistene på Nordnes i Sortland hadde heldigvis ikke gjort fra seg i det høye gresset, som skulle bli fôr til kyrne til Bjørg Kari og ektemannen.

– De beklaget så mye og betalte en symbolsk sum for skadene de hadde påført jorda.

Jensen forteller at de har vært plaget med turister som både har kjørt ut på jorde og nå også campet der.

– Vi skal sette opp et skilt. Foreløpig blir det strømgjerdet og så henger jeg opp et skilt der det står no camping.

Regler for overnatting i naturen Ekspander/minimer faktaboks Allemannsretten gir deg rett til og ferdes og oppholde deg i utmarka i Norge, så lenge ferdselen skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. Likevel er det et par ting du må huske på hvis du skal overnatte i naturen. I utmark kan du sette opp telt eller hengekøye, men ikke nærmere enn 150 meter fra nærmeste bebodde hus eller hytte.

Du kan campe der i opp til to døgn. Hvis du er på høyfjellet eller langt fra bebyggelse kan du campe lengre.

På innmark kan du kun sette opp teltet eller henge opp hengekøya dersom du har tillatelse fra grunneier eller bruker av eiendommen.

Det kan også være lurt å sjekke om det finnes noen lokale bestemmelser for der du er.

Bobilturister utenfor kirkegården

Også på Bleik i Andøy kommune merkes turistsesongen.

– Det har kommet ganske mange turister. Man ser at det begynner å bli fullt på campingplassene og da står det bobiler neste overalt, blant annet der.

Leder for Sameiet Bleik Utmarksfellesskap, Odd Arne Andreassen, sier at turistene parkerer på steder som innbyggerne på Bleik kanskje ikke ønsker.

Deriblant ved kirkegården på Bleik.

Tre bobiler står parkert utenfor kirkegården i Bleik. Foto: TROND MARTIN NORHEIM

– Vi har ikke noe vi egentlig kan gjøre av tiltak annet enn å høflig be dem om å ikke parkere der.

Det er det flere som har reagert på at bobilturistene velger å stå ved kirkegården.

– Det handler mer om hva folk synes er greit å gjøre.

– Det er ikke noe jeg ville gjort. Vi ser at det er utenlandske biler, så de har kanskje et annet forhold til det.