Camela Haddad reiser vanligvis hjem i juleferien, men i år kan hun ikke reise hjem til Algerie.

– Det var vanskelig å akseptere og jeg fikk veldig hjemlengsel i begynnelsen av desember, forteller Haddad.

Hun savner familien, vennene og det varme klimaet i hjemlandet.

I likhet med mange europeiske land har den nordafrikanske staten strenge restriksjoner for å bekjempe viruset. Frem til situasjonen bedrer seg får ikke Camela truffet familien.

Den unge algerieren er en av mange koronafaste studenter, som ligger an til å tilbringe juleferien på studenthybelen.

På Nord universitet Bodø henger studentene opp kort der de kan skrive om hvem de savner i juletida. På Nord universitet Bodø henger studentene opp kort der de kan skrive om hvem de savner i juletida. Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Bekymret for studentene

Det bekymrer studentpresten Svein Valle på Nord universitet. Han frykter at mange koronafaste studenter kommer til å slite i jula.

En allerede lang juleferie merkes ekstra godt med sosial distansering, midt i den mørkeste årstida i nord.

Men på universitetet i Bodø har de bestemt seg for å gi disse studentene noe ekstra fint å glede seg over.

Studentprest Svein Valle sier det er betydelig mange flere som blir igjen i Bodø i juleferien på grunn av koronapandemien. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

I år inviteres studentene hjem på julemiddag hos mange av de ansatte på universitetet.

– Det å få komme hjem til noen er en veldig fin ting. Det er ikke så vanlig for studenter å møte et lokalt hjem. De får garantert et godt måltid og vært sosiale, sier Valle.

Camela ble kjempeglad da hun fikk vite om tilbudet til studentene som ikke kom seg hjem.

– Jeg er spent på å oppleve en norsk julemiddag og hvordan nordmenn feirer jula. Det er en veldig bra mulighet, og jeg gleder meg til å ha en fin stund med god mat og hyggelige folk, smiler hun.

Til sammen er det 15 studenter som ønsker å komme hjem på julemiddag til de ansatte på Nord universitet.

– Vi hadde 17 ansatte som hadde meldt seg og vi har plass til over 30 studenter, sier Svein Valle.

Håper de liker pinnekjøtt

En av dem som ville invitere studentene hjem på middag var Kristian Brunsvik Olsen. Han jobber i studentsamskipnaden

Både han og sønnen på åtte år tror det blir veldig spennende.

– Da forslaget kom var det ingen tvil om at jeg ville være med. Både for å ta vare på studentene som blir igjen i Bodø i jula, men også for å invitere andre kulturer og studenter inn i familien vår, for å lære mer om dem, sier han.

Han har aldri møtt studentene før, men praten flyter lett mellom Shayan, Camela og åtte år gamle Theodor.

Shayan Pourazami og Camela Haddad får presentert middagsplanene. I år får de prøvd seg på pinnekjøttet. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Vi har en gutt på åtte og en på fire år. Åtteåringen snakker litt engelsk, men han på fire får prøvd et annet språk for første gang. Vi får prøve å oversette litt, ler Kristian Brunsvik Olsen.

Er du nervøs for om de skal like pinnekjøttet?

– Hun sa at hun liker det veldig godt. Så jeg håper middagen faller i smak hos begge to.

Theodor Larsos Brunsvik (8), Kristian Brunsvik Olsen og hunden Wilma er klare for å ta imot studenter på middag. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Ser frem til en opptur

Camela tok med seg studiekompisen sin Shayan Pourazami på middag til Kristian og Theodor. Han kommer fra Iran og studerer også biologi.

Han synes den siste tida under koronapandemien har vært utfordrende.

Shayan Pourazami kommer opprinnelig fra hovedstaden Teheran i Iran, men ville studere biologi i de arktisk områdene her i nord. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Det har vært oppturer og nedturer, men jeg har lært å sette mer pris på ting. Jeg har fått mer tid for meg selv, og har lært mye, forteller Shayan.

Han hadde i utgangspunktet tenkt å besøke familie som bor i Finland. Nå ser han frem til å få oppleve en god julemiddag sammen med studiekameraten.

Hva synes du om den norske maten?

– Det er mye godt. Men hvis jeg skal være helt ærlig så trenger de litt mer krydder. Det finnes mer enn bare salt og pepper, ler Iraneren.