Byttet fra Frp til KrF - i helga sa han ja til Støre-ledet regjering

KrF-leder Knut Arild Hareide kunne notere en klar seier da fylkespartiet i Nordland i går valgte sine delegater til landsmøtet.

Etter mer enn fem og en halv time med innlegg, debatt og avstemning, ble det klart at Nordland KrF sender fire røde, en blå og en gulblå delegat til Gardermoen 2. november.

En av de 29 i Nordland KrF som stemte for å gå inn i en Støre-ledet regjering, var tidligere Frp-politiker Trond Millerjord.

Uttalelser fra fremtredende Frp-politikere og distriktsøkonomi er årsaken til at han sier nei takk til en regjering med sine tidligere partikolleger.

– Det ordforrådet de bruker fra statsrådsnivå er overhodet ikke akseptabelt. Og som jeg sa på slutten i innlegget mitt, er den økonomiske politikken som føres for Nord-Norge nå, noe vi ikke kan sitte å se på.

Trond Millerjord (t.h.) som varaordfører for Frp, sammen med daværende Narvik-ordfører Tore Nysæter (H). Foto: NRK

Meldte seg ut

Millerjord ble etter valget i 2011 varaordfører i Narvik, men få måneder etter meldte han og fem andre seg ut av Fremskrittspartiet.

I valget fire år senere stilte han som kandidat for KrF, og er i dag vararepresentant til bystyret i Narvik. I helga tok han et nytt skritt vekk fra sitt tidligere parti.

Han erkjenner at det kan fremstå som merkelig at han med sin bakgrunn nå velger å støtte en Arbeiderparti-ledet regjering med SV på vippen.

– Ja, men med totalpakken har vi havnet der. Både jeg og fylkesleder Ingelin Noresjø har vært blå i nærmest alle herrens år. Men med det som har skjedd, spesielt de siste årene, med borgerlig regjering og utspillene fra Frp, så er grensen nådd.

Nærmer seg blått flertall

Etter Nordland KrFs fylkesmøte knappet rød side inn på blå side før de gjenstående fylkesårsmøtene, men den blå siden er fortsatt i front med 84 delegater, mot 78 røde.

En undersøkelse NRK har gjort, viser at den blå siden kan stå én delegat unna flertall etter dagens årsmøter i Akershus, Vestfold og Oslo KrF.

– Oppsiktsvekkende

Stortingsrepresentant Dagfinn Olsen (Frp). Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Tidligere partikollega og stortingsrepresentant Dagfinn Olsen lar seg i utgangspunktet ikke overraske over at politikere går fra Frp til KrF.

– Men når man velger å gå til venstresiden i KrF og støtte opp om sosialismen, da blir det oppsiktsvekkende.

Han mener Millerjord får mene hva han vil om sitt tidligere parti, men avviser at Fremskrittspartiet alene er skyld i dagens fylkesøkonomi og inntektssystem.

– Denne jobben var i gang under forrige regjering og endringene som kom i inntektsnøklene fikk vi beskjed om i 2010. Vedtaket er fattet av denne regjeringen, men det er nok en annen regjering som har laget retningene på det.

Olsen er selv vara for olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg. Dersom Millerjord og hans meningsfeller får flertall for sitt syn og kaster Solberg-regjeringen, er tiden som stortingsrepresentant over.

– Det har jeg et rolig og avklart forhold til. Da jeg reiste nedover var jeg klar over at det er sånn og at KrF bare må bestemme seg for om de skal tilhøre den borgerlige siden i politikken eller sosialismen. Så får jeg innrette meg etter det.