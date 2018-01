Bygg og anleggsfirma konkurs – 180 mister jobben

Styret i M3 Anlegg har i dag bestemt seg for å ta selskapet til skifteretten, og firmaet har begjært seg selv konkurs.

Firmaet som har base i Bodø ble etablert i 2004.

I følge tall fra Visma BizWeb er M3 Anlegg det største selskapet i bygg og anleggsbransjen i Nordland fylke, og de er det syvende største i Norge.

Ordfører i Bodø Ida Maria Pinnerød er lei seg for at så mange ansatte mister jobben.

– Det er kjempetrist at firmaet har gått konkurs og at så mange mister jobben sin. Jeg tenker først og fremst på alle de ansatte og håper de snart er tilbake i arbeid igjen. Det å bli arbeidsledig er en utrygg situasjon, og vi ønsker ikke at de ansatte skal være dette lenge.

M3 Anlegg har lukket dørene for siste gang, etter at firmaet i kveld begjærte seg selv konkurs. Foto: Ole Dalen / NRK

Vil få konsekvenser for store veiprosjekter

Prosjektleder for "Bypakke Bodø" Odd Inge Bardal, sier til NRK at de beklager konkursen.

– Vi vet ikke helt hva konsekvensene av dette blir, men M3 Anlegg er involvert i store deler av prosjektet "Bypakke Bodø". Vi beklager konkursen, forteller han.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med styreleder Christer Johnsen og administrerende direktør Lasse Nilsen, men har ikke lykkes med det i kveld.