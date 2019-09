Disse jordene er i ferd med å knuse drømmen til Bodø-ordføreren

Miljøpartiet De Grønne bryter forhandlingene om det politiske spillet i Bodø.

Dermed er det igjen usikkert hvor flertallet ligger.

Ap, Sp, MDG, SV og KrF har så langt forhandlet om makta.

Sammen har de fem partiene flertall i bystyret – men med MDG ute av dansen er det ikke lenger et styringsdyktig flertall.

Håkon Møller har ledet forhandlingene for De Grønne i Bodø. Han peker på én sak spesielt: Vern av Rønvikjordene (se faktaboks).

– Vi har hatt konstruktive samtaler, men erkjenner at vi ikke får nok gjennomslag til at vi kan gå inn i et forpliktende samarbeid, sier Møller.

Håkon Møller er forhandlingsleder for MDG i Bodø. Nå har han brutt forhandlingene etter Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Høyre klar for å ta over

Den nye vendingen i maktkampen i Bodø gjør at ordførerkandidat for Høyre, Lars Vestnes, står klar for å gjøre storeslem.

– Vi har en stående invitasjon disse partiene (KrF og MDG) i tillegg til Venstre og Frp og forsåvidt også Rødt til valgteknisk samarbeid. Den invitasjonen følger vi nå opp og håper å få til samtaler den nærmeste tiden.

Vestnes syns ikke det er overraskende at forhandlingene strandet, siden han mener partiene er såpass forskjellig politisk.

Lars Vestnes, Høyre. Foto: Bjørn Erik Olsen / Avisa Nordland

Han tror Høyre og MDG kan få til et valgteknisk samarbeid, som gjør at de ikke trenger å være enig om alle sakene akkurat nå.

– Vi diskutert et valgteknisk samarbeid, og ikke politiske saker med noen partier. Så jeg kan ikke kommentere om vi vil gå MDG i møte på punktene de vil ha gjennom.

Men om Høyre får til en slik avtale, er det ikke sikkert at Vestnes blir ordfører. Avisa Nordland skriver i ettermiddag at Ida Gudding Johnsen (V) seiler frem som en het kandidat.

Tilbakevendende diskusjon

Fredag ble det klart at Kristelig Folkeparti skiftet side og ble med i forhandlingene.

En fornøyd ordførerkandidat fra Ap, Ida Pinnerød, så for seg et «godt styringsdyktig flertall».

Ida Pinnerød (Ap). Foto: Oliver Rønning / NRK

I dag er tonen en annen.

I en felles pressemelding skriver partiene at de synes situasjonen er beklagelig. Men at de vil arbeide videre «for å sikre en solid og forutsigbar styring av kommunen».

– MDG møtte til forhandlingene med ett absolutt krav som de har fått gjennomslag for: 70 prosent klimakutt innen 2030. Og vi har kommet langt i å utarbeide en politisk plattform med et tydelig avtrykk fra MDG.

Partiet har tidligere fremmet krav om at avtalen om utbygging på deler av de omstridte landbruksområdene reverseres.

– Et naturlig neste steg kan være å undersøke mulighetene for et rent valgteknisk samarbeid. Enn så lenge avventer vi situasjonen, sier Møller.

Kommunestyret i Bodø Slik fordeles de 39 plassene i kommune­styret mellom partiene: Overblikk Detaljert visning Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat. AP H FRP SP R MDG SV V KRF PARTI ENDRING AP Arbeiderpartiet 11 11 mandater −1 Endring på −1 mandater H Høyre 10 10 mandater −3 Endring på −3 mandater FRP Fremskrittspartiet 4 4 mandater 0 Endring på 0 mandater SP Senterpartiet 4 4 mandater +3 Endring på +3 mandater R Rødt 3 3 mandater −1 Endring på −1 mandater MDG Miljøpartiet De Grønne 2 2 mandater +1 Endring på +1 mandater SV Sosialistisk Venstreparti 2 2 mandater 0 Endring på 0 mandater V Venstre 2 2 mandater +1 Endring på +1 mandater KRF Kristelig Folkeparti 1 1 mandater 0 Endring på 0 mandater

«Tilbake til tegnebrettet»

Det er imidlertid ikke første gang MDG holder Bodøs befolkning på pinebenken.

Eivind Undrum Jacobsen (t.h.), politisk kommentator. Foto: Henrik Østensen Heldahl / NRK

Også ved valget for fire år siden var partiet på vippen.

Partiet sto den gang fast på kravet om at matjorda i Bodø sentrum måtte bevares, og stilte ultimatum.

Politisk kommentator Eivind Undrum Jacobsen i NRK Nordland sier det nå er opp til Rødt å sikre flertall.

– Det er tilbake til tegnebrettet for Pinnerød. Hun mistet et flertall da MDG gikk. Nå går trolig også KrF. Med det er også Vestnes og Høyre tilbake i manesjen. Igjen står og faller alt på Rødt.

Vurderer valgteknisk samarbeid

Varaordfører og ordførerkandidat Synne Bjørbæk (R). Foto: Bente H Johansen / NRK

Ordførerkandidat for Rødt, Synne Bjørbæk, sier det ikke er uventet at det ble brudd i forhandlingene.

– Jeg synes tankene om valgteknisk samarbeid som er lansert er interessante, og i tråd med tankene vi har gjort oss de siste par årene, sier Bjørbæk til NRK.

Hun sier at Rønvikjordene er et avgjørende spørsmål også for dem.

Dermed ligger det an til at Ida Pinnerød vil få trøbbel med å danne et styringsdyktig flertall i Bodø.