Butikk brant ned for et knapt år siden – nå har noen vært på ferde igjen

Coop Prix i Rønvika i Bodø ble totalskadd i en voldsom brann tidlig i mars i fjor. I slutten av juni åpna butikken igjen etter en lang byggeperiode. Like før helgen oppdaga de butikkansatte som kom på jobb noe unormalt.

– Det har vært fyr i en søppelboks vi har for kundene like ved inngangspartiet. Det lukta litt brann og de som kom på jobb så at det hadde vært fyr oppi der. Naturligvis er vi jo litt obs på sånt etter det som skjedde i fjor, sier Rune Ole Nilsen, driftssjef i region nord i Norsk Butikkdrift.

– Ser dere noen sammenheng med brannen i mars i fjor?

Slik ser den nye Prix-butikken i Rønvika i Bodø ut i dag. Alt av søppelbokser skal nå være fjerna ved inngangspartiet. Foto: Tor Erik Bakke

– Nei, vi har meldt saka til politiet og vet ikke noe mer om det.

Vektere skal gå flere runder

Etter det som nå har skjedd har de endra på rutinene og forsterka vaktholdet utenfor butikken med et vekterselskap. Det er også satt i verk branntekniske tiltak

– Vekterne går runder rundt butikken. Og vi har også fjerna ting utenfor butikken som det er mulig å få fyr på. Vi planlegger flere tiltak i løpet av helga og gjør litt utover det som står i boka.

– Hva tenker du om at det som nå har skjedd med brannen i fjor i friskt minne?

– Man gjør seg jo sine tanker. Men vi hausser det ikke noe opp. Og vi aner ikke hvorfor noen skulle ønske å tenne på akkurat her.

Ikke vanlig at slikt skjer

Driftssjefen har flere butikker og han er ikke vant med denne type hendelser andre steder. I Bodø lå noen av de ansatte våken den første natta etter at søppelboksen ble satt fyr på.

– Vi må bare prate med hverandre og ta vare på hverandre. Man kan jo aldri forsikre seg 100 prosent mot brann, men med de tiltakene vi har satt i verk blir det vanskeligere og vanskeligere for den som måtte ha slike hensikter.

To personer ble pågrepet etter den voldsomme brannen i mars i fjor. Foto: Martin Steinholt / NRK

To personer ble like etter brannen i fjor pågrepet og sikta i saka. Politiadvokat Øyvind Rengård sa da til NRK at de to har forklart at de var på åstedet og erkjent de faktiske forholdene. Etter det NRK kjenner til har det foreløpig ikke vært noen rettssak.

Folk oppfordres til å følge med

Ole-Henrik Iversen, som eier bygninga der Prix-butikken leier, skrev i går om det som har skjedd i ei Facebook-gruppe for folk som bor i området:

Les innlegget her: Ekspandér faktaboks For knapt et år siden ble Prixbutikken vår påtent med store skader og nedstengning i 4 måneder som resultat. Natt til i dag har nok en gang noen vært på ferde og tent fyr på en av søppelboksene på utsiden. Denne gang heldigvis uten skader på bygningen!!! Beboerne på Vollen oppfordres til å følge med og observere uønsket aktivitet rundt butikken på sen kveldstid og nattetid. Fra butikken sin side blir nå alle søppelbokser tatt inn utenom åpningstider samt at vektere regelmessig kommer innom.

– Grunn til bekymring

Styreleder Ole-Henrik Iversen Styreleder i Brødrene Iversen AS, som eier forretningsbygget sier at det er grunn til bekymring tatt i betraktning at dette har skjedd en gang tidligere.

– Her er det nødvendig å treffe tiltak. Vi vil jo følge med der, og vi har allerede engasjert vektere til å holde øye med dette. Vi må også vurdere å montere overvåkningssystemer, sier han til NRK.

Iversen forteller at de forsøker å finne ut om søppelbøtta er flyttet på, eller om den har stått der den står hele siden.

– Vi kommer til å være ekstra på vakt, med brannen som var her friskt i minne. Vi vil sette inn tiltak for å forhindre at noe slikt skjer igjen, sier han.