Innbyggerne i Hamarøy i Nordland ble mildt sagt skuffet da den populære bussruta mellom Oppeid og Bodø ble lagt ned 1. januar i år. For å spare penger.

Dette var direktebussen som begynte i Oppeid og plukket opp folk langs hele E6 før den ankom Bodø tidlig på formiddagen.

Som et plaster på såret foreslo fylkeskommunen at folk kunne bruke en annen, allerede eksisterende rute: Hurtigbåten.

Dermed ble det fra 1. april satt opp en bussrute som tar folk fra Innhavet til hurtigbåtkaia i Skutvik, slik at de kan ta båten fra Skutvik til Bodø.

Hamarøy er blant annet kjent for sitt karakteristiske Hamsun-senter. I kommunen bor det i underkant av 2000 mennesker. 1. januar mistet de og alle andre som bor langs E6 til Bodø morgenbussen sin til byen. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NTB scanpix

Ordfører: – Folk ler av tilbudet

Løsningen ble avvist tvert av innbyggerne og politikere i Hamarøy – de kalte det en aprilspøk.

Bussen går hver dag. Likevel har kun fem passasjerer benyttet seg av det nye tilbudet mellom Innhavet og Ulvsvåg siden det kom 1. april.

Det bekrefter fylkeskommunen til NRK.

– Folk ler av denne bussen som skal ta folk til hurtigbåten. Den har gått med tomme seter. Dette er rett og slett ikke et brukbart tilbud.

Det sier ordfører i Hamarøy, Britt Kristoffersen (Sp).

Ordfører i Hamarøy, Britt Kristoffersen (Sp), mener den såkalte «Oppeid-bussen» må tilbake.

I ett års tid var hun og andre ordførere kjent med at ruta skulle legges ned.

– I løpet av dette året har politikere fra Hamarøy, daværende Tysfjord kommune, Steigen, og Sørfold kommune jobbet for å unngå nedleggelse av Oppeid-ruta, sier hun.

Likevel ble det nye alternativet innført.

Den nye ruta er upopulær av flere grunner, blant annet fordi det er dyrere, tar lengre tid – og starter grytidlig på morgenen.

– Hurtigbåten er et utmerket tilbud for dem som bor langs kysten. Men Hamarøy er stort, og det ikke dekker alle som bor her. Folk ønsker seg Oppeid-bussen tilbake, sier ordfører Kristoffersen.

Frem til 1. januar 2020 gikk den såkalte «Oppeid-bussen» fra kommunesenteret Oppeid i Hamarøy til Bodø. Nå må folk ta hurtigbåten i stedet for – eller Narvik-bussen som kommer senere på dagen til byen.

Innrømmer at det var et dårlig alternativ

Bakgrunnen for nedleggelsen var, ikke overraskende nok, penger.

Det vil koste fylkeskommunen 6 millioner kroner i året å få Oppeid-bussen opp å gå igjen.

Fylkesdirektør for transport og infrastruktur, Odd Inge Bardal, sier at den nye ruta ble opprettet slik at man kunne frakte folk fra Innhavet til Bodø med relativt beskjedne midler.

Han innrømmer imidlertid at det ikke var en god løsning.

– Man må kunne si at dette har vært en upopulær avgjørelse, sier fylkesdirektøren.

Fylkesdirektør for transport og infrastruktur, Odd Inge Bardal. Foto: Lise Forfang Hagen / NRK

Bardal sier at å gjenopprette Oppeid-ruta slik den var, vil gå langt over fylkets budsjett.

– Men vi ser på muligheter for å opprette ei ny rute som er mest mulig lik den forrige, sier han.

De har utfordret ordførerne til å komme med egne løsninger, gjerne til andre ruter der det kan spares penger.

– Men dere hørte ikke på ordførerne sist gang. Kommer dere til å høre på dem nå?

– Det er som sagt store krav til innstramminger i budsjettet. Reaksjonene viser hvor viktig ruta er. Det er likevel utfordrende å møte innsparingskravet og gjøre alle til lags, sier han.

«Det er utfordrende å møte innsparingskravet og gjøre alle til lags.» Fylkesdirektør for transport og infrastruktur, Odd Inge Bardal

Bussjåfør: – Har mistet troa på fylket

Bussjåfør Magnar Olsen har kjørt strekningen til Bodø mang en gang. Han får daglige spørsmål om når Oppeid-bussen kommer tilbake.

Bussjåfør i Hamarøy, Magnar Olsen, sier den gamle ruta var godt likt fordi den korresponderte med andre ruter og man kom tidlig nok inn til byen slik at de kunne gjøre ærender. Foto: Privat

– Men jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg har mista troa på fylket. De har jo sagt lenge nå at de skal få Oppeid-ruta i gang igjen, sier bussjåføren.

Det er ikke bare på grunn av klokkeslett, priser og tidsbruk at dette alternativet har blitt en flopp.

Den verste vinteren på førti år og tekniske problemer har ført til mange innstillinger denne vinteren.

Derfor har mange ikke stolt på hurtigbåten.

Man kan riktignok hoppe på bussen fra Narvik til Bodø, men da er man ikke i byen før tidlig ettermiddag.

– Nå reiser folk dagen i forveien og overnatter i Bodø i stedet for, sier bussjåføren.