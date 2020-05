Kutter busstilbud samtidig som skolen starter igjen: – Vi forstår det ikke

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

På mandag er elevene tilbake på skolen og mange av dem tar buss.

Samme dag settes et tiltak i gang av Nordland fylkeskommune som får bussjåførene til å riste på hodet: Busstilbudet i Bodø omgjøres til sommerrute.

Det betyr færre avganger. Samtidig melder bussjåførene om stadig fullere busser.

I all hovedsak skal frekvensen på rutene kuttes. Nå går de hvert tiende minutt, men fra mandag av hvert femtende.

Bjørn Tore Bråten er leder for Transport Nord i Fellesforbundet. Foto: Privat

Flere tillitsvalgte reagerer.

– Vi ser svært alvorlig på at tilbudet kuttes. Sjåførene er fortvilte, sier leder for Transport Nord i Fellesforbundet, Bjørn Tore Bråten.

– Vi forlanger at fylkeskommunen trekker tilbake bestemmelsen om å begynne sommerruta på mandag og setter inn bedre smitteverntiltak i bussene, sier Bråten.

Normalt skulle ruta begynt 22. juni.

Vil ha sjåfører i beredskap

Men samferdselsråd i Nordland fylkeskommune, Bent-Joachim Bentzen, mener tiltaket er forsvarlig.

– Hvorfor kutter dere i busstilbudet samtidig som skolene starter?

Fylkesråd for samferdsel, Bent-Joachim Bentzen mener det er forsvarlig å fremskynde sommerruta fra mandag av. Foto: Thor-Wiggo Skille / Nordland fylkeskommune

– Det er hovedsakelig på grunn av beredskap. Nå får vi færre sjåfører i drift og dermed flere i bakhånd dersom smitten skulle spre seg. Dette har også økonomiske fordeler, men smittevernet kommer først, svarer han.

– Hvis det blir behov, setter vi selvfølgelig inn flere busser. Vi følger med fra dag til dag. Det skal ikke under noen omstendigheter gå fulle busser, sier Bentzen.

Men dette har skapt forvirring blant bussjåførene – for de har fått beskjed om å ikke kjøre forbi noen stopp, til tross for full buss.

Frem til nå har bussjåføren vært avsperret fra passasjerene. Tillitsvalgte i Fellesforbundet har reagert på at det ikke har vært satt inn flere tiltak som å fjerne seter eller lignende. Nå kommer de endelig – i form av en lapp som henges på busseter for at folk ikke skal sette seg ved siden av hverandre. Foto: Sigurd Steinum / NRK

E-posten fra fylket som «ber» om å bryte retningslinjene

Etter at folk begynte å ta til gatene igjen, spurte Boreal fylkeskommunen hvordan de skulle forholde seg til stadig fullere busser. Svaret sendte de til sine sjåfører i en SMS:

«Tilbakemelding fra fylket om antall passasjerer i bussene er at antallet er kun en veileder og ikke et pålegg, vi skal ikke kjøre forbi noen stopp.»

Bussjåfører har reagert sterkt på dette og tolker det som at de bes bryte nasjonale smittevernregler.

Dette er e-post-utvekslingen mellom fylkeskommunen og Boreal:

E-postene mellom Boreal og fylket Ekspandér faktaboks Geir Pedersen, driftskoordinator Salten for Boreal Buss AS skrev til fylkeskommunen tirsdag 28. april: "Det er flere sjåfører som sier de har ganske fulle busser på enkelte avganger. En som kjørte linje 4 i dag hadde 27 personer i bussen på det meste. Bussen har 40 seter og skulle vel da egentlig ikke hatt mere enn 18 personer i bussen siden 4 seter foran er sperret. Hvordan skal vi forholde oss til dette? Skal vi be sjåførene kjøre forbi stoppet når de har 20 i bussen, eller skal vi bare fylle opp bussen som normalt?" Samme dag kom svaret fra Ståle Andersen, rådgiver for samferdsel i Nordland Fylkeskommune var: "Veilederen er kun en veileder og ikke et pålegg. Vi vil ikke at dere kjører forbi stopp."

Bentzen forklarer:

– Utvekslingen det vises til har vært mellom ruteplanlegger hos oss og en trafikkleder i et av de mer enn ti selskapene vi har kontrakt med. Spørsmålene som har dukket opp har blitt korrigert og svart ut.

Nå skal bussene kjøre for halv kapasitet. Setene skal merkes og Bentzen forsikrer om at nye busser skal settes inn slik at de aldri blir fulle.

Bussene skal gå for halv kapasitet samtidig som skolen starter. Fylkeskommunen venter fortsatt på nasjonale retningslinjer for kollektivtransporten. Foto: Nordland fylkeskommune

Mener det er et skalkeskjul for økonomien

Bussjåfør for Boreal i Bodø og tillitsvalgt i Fellesforbundet Svein Hansen tror ikke dette først og fremst er smitteverntiltak.

– For det første. Hvis dette er av smittevernhensyn, så skulle de kuttet i bussrutene fra første stund. Mens resten av landet kjørte færre busser mens folk holdt seg inne, gikk vi vanlig rute mens byen lå øde. Også er det nå de skal kutte! Nei, det forstår jeg ikke.

– For det andre er bussene allerede fulle. Hvordan skal det bli på mandag?

Han viser et bilde han tok torsdag 30. april:

– Dette er tatt i totiden. Det er ikke helg, det er ikke rush, og bussen er allerede nesten helt full.

Dette bildet tok Svein Hansen i 14-tiden på fredag. Ikke helg, ikke rushtid. Det er nesten ikke plass til flere hvis smitteverntiltakene skal følges. Foto: Svein Hansen

Hansen sier han er overbevist om at dette er et økonomisk nødbrems.

Til dette svarer Bentzen at de fikk beskjed fra staten om å holde hjulene i gang. Da de så at behovet var begrenset, var det to ukers varslingstid på gjennomføringen.

– Dette er ikke et skalkeskjul på noen måte. Det å ha sjåfører i beredskap er viktig for å sikre en virksom kollektivtransport.

Men dette er ikke første gangen Hansen er frustrert over fylkeskommunen. Han sier det lenge har vært vanskelig for bussjåførene å kommunisere med dem.

Svein Hansen synes Nordland fylkeskommune har vært vanskelige å kommunisere med i lang tid. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– De inviterer gjerne til dialog, men det er stort sett fylkeskommunen som får det som de vil, sier bussjåføren.

Førstkommende tirsdag skulle det holdes et ekstraordinært møte for å gjennomgå nye retningslinjer fra Regjeringen.

Men disse har ennå ikke kommet. Derfor er det er nå iverksatt lokale tiltak i påvente av veilederen. Dermed kjører bussene i morgen med flere smitteverntiltak enn tidligere – men med færre avganger.

Denne henges opp på annethvert sete. Fylkeskommunen skriver i en e-post at de vil se på andre, mer robuste metoder til uken. Foto: Nordland Fylkeskommune

Fylkeskommunen har ikke vært i kontakt med smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen før de bestemte seg for å kutte i busstilbudet.

– Det er heller ingen krav om at virksomheter må ringe smittevernlege før de gjør noe. Men kravet er at smittetiltak skal ivaretas, sier Hagen.

Smittevernoverlege i Bodø kommune Kai Brynjar Hagen. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Han kan ikke legge seg borti hvor ofte bussene skal gå.

– Men hvis denne endringen gjør at smittevernet ikke ivaretas, er det alvorlig. Kapasiteten må være slik at folk ikke klumpes sammen på bussen.