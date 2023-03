Politiet skriver i en pressemelding at man ikke har oversikt over antall passasjerer. Dette skyldes at flere av passasjerene skal ha satt seg inn i personbiler.

Det skal være snakk om tosifret antall i hver av de to bussene.

To personer skal ha blitt skadet som følge av uhellet, men ingen av dem skal være alvorlig skadet.

– Vi fikk melding om to busser som hadde kollidert sør for Innhavet på E6. En buss ligger delvis veltet i grøften, mens den andre står på veien, sier operasjonsleder Remi Johansen i Nordland politidistrikt.

Det skal ikke ha vært plass til begge bussene på veien, ifølge politiet, noe som endte med at den ene bussen veltet ut i grøften, skriver politiet på Twitter.

– Ulykken skjedde i en 80-sone, uten at vi tror at de har kjørt så fort. Det er meldt fra folk på stedet at det er glatt og en del brøytekanter som gjør at det ikke er full bredde på veien, sier Johansen.

Det er kommet en ny buss til stedet for å frakte passasjerene videre.

Politiet har ikke mistanke om rus hos noen av sjåførene, men de avhøres rutinemessig.

Vegen åpnes så snart bussen er blitt berget av tungberger.

Meteorologisk institutt melder om kraftig vind flere steder i Nordland tirsdag. Allerede er det full storm på Helgeland og i Vesterålen.

– Et lite lavtrykk er i ferd med å treffe Nordland, noe som fører til kraftig vind flere steder. Det har blitt observert full storm på Kvaløyfjellet på Sømna og på fjellet Ånstadblåheia i Sortland.

– Det skal blåse godt i noen timer før vinden roer seg, melder Meteorologisk institutt på Twitter.

Fra før er det meldt om følgende trafikkmeldinger i Nordland: