Buss mot buss-kollisjon i Bodø

To bussar har kollidert med kvarandre ved Fogdvegen i Bodø, melder politiet i Nordland.

– Vi fikk melding om eit samanstøt mellom to bussar. Då vi kom på staden viste det seg at det er ei stund sidan det hadde skjedd, fortel innsatsleiar i politiet, Kristian Vikran Karlsen.

Det er opplyst på staden at to personar har mindre kutt i finger, og at ein person har klaga på smerte i brystet. Vedkomande har sjølv reist til legevakta.

– No skal vi avhøyre involverte partar, så er det litt tekniske undersøkingar og foto, så blir saka etterforska på vanleg måte, avsluttar innsatsleiaren.

Det er tydeleg at ein buss har vore for langt over i motsett køyrefelt, skriv politiet.

Det er usikkert kor mange passasjerar som var involvert. Sjåførane sjølve opplyser at det var mellom seks og åtte passasjerar i den eine bussen og fire eller fem i den andre.