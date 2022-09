Buss med 32 passasjerer kjørte av veien i Vågan

En utenlandsk buss med 32 passasjerer har kjørt av veien i Vågan i Nordland, opplyser politiet.

Rett før klokka 14.30 opplyser politiet at passasjerene evakuerte seg selv og er på vei ut av bussen.

Det er ingen meldinger om personskade.

– Ulykken fremstår som mindre alvorlig. Det som trolig skjedde var at bussen kom kjørende på veien og møtte et annet kjøretøy, og veien har ikke vært bred nok for begge to. Bussen havnet utenfor kjørefeltet. Og idet så klarte ikke de å åpne dørene, og passasjerene kom seg ikke ut, sier operasjonsleder i politiet, Kjetil Kålsås.

Politiet meldte rundt 14.10 at passasjerene ikke kom seg ut av bussen. Bussen var full av nederlandske turister.

E10 Lofoten var stengt en periode som følge av utforkjøringen, men klokken 15.10 er veien igjen åpnet for trafikk.