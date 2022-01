Omkring kl. 10 i dag fikk politiet melding om en buss som lå i grøfta ved Finnskarveien på E10 i Hadsel.

– Det skal være ganske så ufyselig vær på stedet. Med mye vind, så det kan være at bussen rett og slett er blåst av veien, skrev politiet på Twitter rett over kl. 10 søndag morgen.

Det viste seg fort at bussen faktisk hadde blåst av veien.

Lørdag oppgraderte Meteorologisk institutt farevarselet for vind i Nordland fra gult til oransje. Det er den nest høyeste graderingen av farevarsel.

I Lofoten er alle busser kansellert på grunn av det dårlige været. Bildet er fra Sørdalstunnelen i Lofoten.

Nå kjenner folk i Nordland på naturkreftene.

Politiet har vært i kontakt med sjåføren som forteller at alle de 22 passasjerene i er våkne og bevisste.

– To passasjerer som klager på smerter i hodet og nakke. Alle passasjerer forholder seg rolig, i bussen. Bussen ligger på siden slik at dørene kan ikke åpnes, skriver politiet på Twitter

– Kan ikke stå oppreist i vinden

Politiet forklarer til NRK at situasjonen fremstår udramatisk, men at de ennå ikke har oversiktsbildet over situasjonen.

Ingen nødetater har kommet til stedet ennå.

– Dette er midt i ingenmannsland, så det eneste nå er å holde folket i bussen, Remi Johansen, operasjonsleder ved politidistrikt Nordland.

– Dette er en turgruppe fra Italia som var på busstur denne morgenen, så for dem er det i hvert fall en ny opplevelse.

Han forklarer at det ikke er noe alternativ å ta passasjerene ut av bussen.

– Det er kaldt og snøfokk, og rett og slett ikke mulig å stå oppreist i vinden på stedet, sier Johansen.

Politiet i Nordland twittret denne meldingen i morgentimene i dag.

Flere bussvelt i fylket

Og bussen ved Hadsel er ikke den eneste som har blås av veien. Det samme har skjedd i Skutvik.

– Når du får sidevind på bussene er det en del overflate som vinden kan røske i. Det er derfor disse bussene er spesielt utsatt, sier operasjonslederen.

I bussen i Skutvik er det derimot ikke passasjerer, og bussjåføren melder ikke om personskade.

Italienerne i bussen i Hadsel må på sin side smøre seg med tålmodighet.

Busselskapet jobber med å få en ny buss til ulykkesstedet for å frakte dem videre.

– Det vil bli benyttet nødutganger for å få ut passasjerene, slik at det er ingen dramatikk på stedet.