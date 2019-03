Brystpumpen ble for mye for Facebook: – Kan ikke forstå hvorfor det er ulovlig

«Selger en brystpumpe fra Phillips Avent, for høystbydende 50 kr». Det stod i annonsen som Linda Therese Kristiansen postet i en salgsgruppe på Facebook.

Kristiansen ønsket å selge en brystpumpe og syntes det var rart at hun ikke fikk noen bud. Men så oppdaget hun at Facebook hadde slettet annonsen hennes.

Det hun prøvde å selge brøt med Facebook sine retningslinjer, var tilbakemeldingen.

Facebook ga følgende beskjed: Blant varer som vi ikke tillater å selge er dyr, skytevåpen og ulovlige produkter.

Men hva er ulovlig med en brystpumpe? Det undret Linda seg.

– Jeg kan ikke forstå hva som er ulovlig med å selge en brystpumpe, sier Kristiansen.

Prøvde med andre produkter

Hun har flere ganger prøvd å legge ut pumpen for salg, uten hell.

Brystpumpen ble for mye for Facebook Foto: Adam Enochsson / NRK

Det går bare sekunder fra annonsen blir publisert, til Facebook har avvist posten. Kristiansen også prøvd andre muligheter.

Hun har forsøkt å endre salgsteksten og erstatte brystpumpe med andre variasjoner. Men Facebook avviser fortsatt annonsen.

– Jeg tror at det er ordet «bryst» som trigger denne blokkeringen, sier Kristiansen lattermildt.

Kristiansen kom i kontakt med andre og forstod at hun ikke var alene om problemet. Det var flere som kunne fortelle at de ikke fikk lagt ut sine brystpumper for salg.

I beskjeden fra Facebook står det at brukeren kan lese igjennom retningslinjene, og dersom man ikke er enig i avslaget kan det fylles ut et skjema.

– Jeg måtte til og med legge ut andre produkter for salg for å sjekke, og disse annonsene fikk jeg ingen problemer med, forteller Kristiansen.

Hun har lest retningslinjene og fylt ut skjema. Hun mener at ingenting tilsier at produktet hun har lagt ut bryter med hva Facebook synes er greit å selge.

Ønsker å selge denne, men Facebook sier nei. Foto: Adam Enochsson / NRK

– Latterlig

NRK har vært i kontakt med Facebook. Selskapet har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelse.

Men høyskolelektor Cecilie Staude ved Handelshøyskolen BI forstår godt at reglene kan oppleves som firkantet.

Høyskolelektor Cecilie Staude ved Handelshøyskolen BI. Foto: Line Fosser Vogt / NRK

– Facebook har jo noen retningslinjer for hva slags type innhold de godtar. De driver en slags sensur, og intensjonen er i utgangspunktet god.

– Men så gir det seg av og litt latterlige utslag. At man ikke skal få selge en brystpumpe, som mange kvinner har behov for i løpet av livet, blir tullete.

Staude peker på at det stadig drives mer kjøp og salg via Facebook. Plattformen vokser og tilbyr nye tjenester, og det betyr også at de får mer makt over oss som forbrukere.

Hun mener Facebook styrer etter regler som ble satt for lenge siden, og at selskapet kan gjøre lurt i å oppdatere retningslinjene de styrer etter.

– Så tror jeg at hvis hun tar kontakt med Facebook sitt hjelpesenter og får en manuell gjennomgang av innlegget, så vil hun oppleve at det vil gå igjennom.

Endelig solgt!

Kristiansen klarte til slutt å få solgt brystpumpa si.

Løsningen? Hun skrev «b.r.y.s.t.p.u.m.p.e».

Da fikk hun endelig annonsen igjennom i salgsgruppa på Facebook.