Det tyske jagerflyet lå 67 år på havets bunn – etter ti års mekking skal det nå vises fram

Til tross for at han tilhørte fienden, insisterte en mor på at den unge mannen skulle reddes.

– Han har en mor han også, hadde hun sagt.

Hun og sønnen rodde ut og reddet livet hans. Deretter ga de beskjed til tyskerne slik at de kunne komme og hente ham.

Allerede året etter, i 1944 kom tyskerne tilbake og ønsket å vite hvor flyvraket lå.

Messerschmitt Bf 109-flyet var stasjonert på Lade i Trondheim. Flyet var på vei fra Trondheim til Bodø, da flyet mistet motorkraften og piloten måtte nødlande på sjøen. Foto: Fra boka «Bunkeren»

– Familien som berget piloten mente at de hadde gjort nok for tyskerne. De pekte dem i en helt annen retning og de fant aldri flyet, sier Anders Utgård, som er sjef for Luftfartsmuseet i Bodø.

Men etter 67 år ble vraket av Messerschmitt Bf 109-flyet funnet – av Folla dykkerklubb.

Allerede året etter ble flyvraket hevet og fraktet til Norsk Luftfartsmuseum i Bodø. Her startet en møysommelig restaureringsprosess, som har tatt ti år.

Vraket ble funnet med en miniubåt nord for Vikna i Trøndelag i 2009. Jagerflyet var godt bevart, til tross for mer enn 60 år i sjøen. Foto: Lasse Iversen /NORSK LUFTFARTSMUSEUM

Utgård anslår at veteranene i Bodø Luftfartshistoriske forening har lagt ned mellom 30.-40.000 arbeidstimer med å plukke jagerflyet fra hverandre og bygge det opp igjen.

Flyet var i overraskende god stand etter så mange år på havets bunn. Likevel har det vært mye detektivvirksomhet i sving for å få alle bitene på plass.

Fant rester av originalmaling

HEVES: Messerschmitt Bf 109 var blant tyskernes viktigste jagerfly under andre verdenskrig. 67 år etter det styrtet utenfor norskekysten er det historiske flyet nå satt i original stand. Foto: NORSK LUFTFARTSMUSEUM

Blant annet har flyentusiastene i Bodø Luftfartshistoriske forening vært på studietur til England, hvor det befinner seg et liknende flyvrak.

På undersiden av flyet ble det funnet rester av den originale malingen, så Utgård er sikker på at flyet har riktige farger.

Kanskje det mest oppsiktsvekkende, var at flyet kunne gi svar på hva som skjedde da 19-åringen var ute på treningstur over Trøndelag.

– Oljeforsyningen hadde sluttet å virke. Da stanset motroren. Piloten hadde ikke noe valg enn å nødlande et sted det var flatt. Det ble havet, sier Utgård.

Messerschmitt Bf 109 var blant tyskernes viktigste jagerfly under andre verdenskrig.

Sjef for Luftfartsmuseet i Bodø, Anders Utgård, er glad for å se det historiske flyet tilbake i sin originale stand. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Jagerflyet ble bygd i mer enn 30.000 eksemplarer under krigen. Hadde man satt alle flyene vingetipp mot vingetipp hadde rekken strekt seg fra Bodø til Mosjøen, ifølge museumssjefen.

Men etter krigen ble stort sett alle flyene ødelagt, slik at det fantes bare en liten håndfull igjen utover 1950-60-tallet.

– Flyet som nå skal bli en del av den permanente flysamlingen i Bodø er derfor et sjeldent fly på verdensbasis, sier Utgård.

Hva skjedde med Günther?

Historikerne på Norsk Luftfartsmuseum har saumfart krigsarkiv og gamle lokalaviser for å finne ut mer om den tyske piloten og den norske familien som berget ham i 1943.

Messerschmitt-flyet ferdig restaurert. Fra 13. oktober skal det vises fram på utstilling. Etter ett år skal flyet inn i den militære delen av museet.

Günther skal ha kommet tilbake til gården for å takke mor og sønn som hadde berget livet hans. Med seg hadde han en flaske konjakk og kaffe. De utvekslet også adresser.

– Günther ble drept i 1945, like før krigen var over. Men familiene til Günther og bonden beholdt et livsvarig vennskap, sier Utgård.

Når flyutstillingen åpner tirsdag er begge familiene til åpningen.

Det blir vist video fra dykkingen når vraket blir funnet. Videre fra hevingen i 2010, det omfattende restaureringsarbeidet, før flyet trilles inn i utstillingen.

Norsk Luftfartsmuseum lover en provoserende og kraftfull utstilling som er ment å inspirere til refleksjon og ettertanke.

– Det skal ikke bare handle om flyet. Utstillingen tilegnet alle mennesker som har blitt ofre for flyangrep.