Har brukt en halv million på skolelinje i Lofoten: – Nå kan alt være bortkasta

I Svolvær i Lofoten står de på målstreken for å starte opp den første internasjonale skolelinja av sitt slag i Nordland.

Å få godkjent kravene til linja har så langt kosta rundt en halv million kroner.

Nå gjenstår det kun 83.000 kroner for å få den etablert, ifølge elevorganisasjonen i Nordland.

Men dårlig økonomi har fått dem som sitter på pengene til å ombestemme seg.

– Hvis linja ikke etableres nå, må man gjøre alt på nytt igjen. Da blir alt arbeidet og pengene bare kasta bort, sier nestleder Gunilla Danielsen i elevorganisasjonen i Nordland.

Aust-Lofoten vgs. ble bygget i 2015 og har 350–400 elever fordelt på 27 klasser. Foto: John Inge Johansen / NRK

Vil gjøre Nordland mer attraktivt

I over to år har Aust-Lofoten videregående skole jobbet hardt for å kvalifisere seg som en såkalt IB World School (International baccelaurate).

Planen var å starte opp linja over nyåret.

Dette er IB-linje Ekspandér faktaboks IB DP (International Baccalaureate Diploma Programme) er et alternativt studieløp til dagens studieforberedende linje på Vg2- og Vg3-nivå og bygger videre på Vg1 studiespesialiserende linje. Linjen tilbyr deg et godt språklig og faglig grunnlag for videre studier på universitet og høyskoler i Norge og i utlandet. Linjen vil være internasjonal og all undervisning vil foregå på engelsk. Det forklarer Aust-Lofoten videregående skole på sine nettsider.

Gunilla Danielsen og mange andre elever er skuffa over helomvendinga etter flere år med lovnader.

– Internasjonalisering er viktigere enn noen gang. Dette vil være et attraktivt tilbud for mange flere enn bare Lofoten, mener Danielsen.

Hugo Bjørnstad er rektor ved skolen. Han forteller at fylkesrådet har hatt en strategi om å gjøre Nordland mer attraktivt for tilflyttere.

Hugo Bjørnstad er rektor og tidligere politiker for Arbeiderpartiet. Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

– Der er internasjonalisering trukket frem som særdeles viktig for nordlandssamfunnet. IB-linja er også spesifikt nevnt som et middel for å oppnå målet.

Videre forteller han at skolen har fått støtte fra befolkningen.

– Vi har fått mange henvendelser fra foreldre som håper vi får det til. Ikke bare fra eget lokalsamfunn, men også fra regionen, sier Bjørnstad.

Men selv om alt er klart og interessen er der, spøker det altså for planene.

Halv million kroner kan gå til spille

På grunn av en dårlig økonomi, vil ikke lengre fylkesdirektøren at dette tilbudet skal prioriteres i planen for de neste fire årene.

Arne-Ivar Mikalsen (V) uttrykte bekymring under fylkestinget i Nordland tidligere denne uken. Foto: Ole-Christian Olsen

Det koster for mye, og de er usikre på om mange nok vil bruke tilbudet.

Så langt har skolen brukt om lag en halv million kroner for å kvalifisere skolen til å kunne tilby IB-linja.

Men godkjenningen Aust-Lofoten nå har fått fra utdanningsprogrammet tilsier at de må starte opp linjen senest skoleåret 2022 til 2023.

– Dersom dette ikke skjer vil skolen og Nordland fylkeskommune miste godkjenningen, og alt arbeid må gjøres på nytt, sa en bekymret Arne Ivar Mikalsen (V) under fylkestinget i Mosjøen.

Må spare penger

Fakkeltogene lyste opp langs hele fylket i fjor høst.

Da ble det foreslått å legge ned 29 linjer hos de videregående skolene.

Nordland fylke skal spare penger på kutt i skoletilbudet de neste fire årene.

– Grunnen til at vi ikke spiller inn dette som forslag i utkastet vi har sendt til høring er at det koster mer. Det har også med grunnlaget for rekruttering å gjøre, sier fylkesdirektør Nina Ellingsen Høiskar.

Skoletilbudet for de neste fire årene i Nordland skal avgjøres på fylkestinget i desember. Da skal fylkesrådet legge frem sin endelige vurdering og anbefaling.

– Det hadde vært fint å ha en IB-linje, men vi må være sikre på at vi ikke starter et tilbud som ikke klarer å få nok søkere, til en større kostnad, sier fylkesdirektøren til NRK.

Nina Ellingsen Høiskar er fylkesdirektør for utdanning og kompetanse i Nordland fylkeskommune. Foto: Thor-Wiggo Skille / Nordland fylkeskommune