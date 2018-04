Bruker faregraden for første gang: – En ekstrem situasjon

Seksjonssjef Rune Engeset i Norges Vassdrags- og Energidirektorat. Foto: Rune Nordgård Andreassen

I januar 2013 startet Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) opp snøskredvarslet på nettstedet Varsom.no. De har aldri tatt i bruk den høyeste faregraden før nå.

– Faregrad 5 er en veldig sjelden og ekstrem situasjon. Vi venter at skred vil kunne gå mye lengre enn noen gang før, og det vil også kunne forekomme skred der det ikke har skjedd før, forteller seksjonssjef Rune Engeset i NVE.

Han sier at snøskredfare som er så prekær som den er nå kun skjer om lag hvert tiende år. Årsaken er et svakt snødekke med mange svake lag i sørlige deler av Nordland. På lørdag kommer det inn store mengder nedbør, som gir enda større belastning til snøen. Det kan gjøre situasjonen dramatisk.

– Vi regner med at det vil kunne gå skred både på veier og skredutsatt bebyggelse. Der er det slik at lokale beredskapsmyndigheter må vurdere behovet for evakuering, sier Engeset.

Varselet for området rundt Saltfjellet levner liten tvil om skredfaren. For første gang må NVE bruke den svarte fargen. Foto: Skjermdump

Kommunene må vurdere

Det er kommunene selv som har ansvaret for å iverksette evakuering om de vurderer situasjonen til at det er nødvendig. Torsdag ettermiddag hadde beredskapsavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland nettopp hatt et møte i beredskapsrådet. Der fikk de en orientering fra NVE om skredsituasjonen i sørlige deler av Nordland.

– Vi anmoder kommunene om å ta en vurdering av situasjonen med bebyggelse, veier og hvilke konsekvenser denne situasjonen kan få for de enkelte kommunene, sier beredskapssjef Karsten Steinvik hos Fylkesmannen.

Han forteller at de akkurat er i gang med å varsle kommunene i fylket om situasjonen.

– Unngå alt skredterreng

Hos NVE anbefaler de nå folk om å ta sine forholdsregler. De venter mange og store snøskred i området til helgen.

– Vi anbefaler helt klart at man unngår og holder god avstand til alt skredterreng. Det er viktig å følge med på varslene på varsom. Hvor alvorlig situasjonen blir er avhengig av værutviklingen fram mot lørdag og på lørdag. Men generelt anbefaler vi å unngå alt skredterreng, sier Engeset.