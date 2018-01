Bruker falsk «gravidmage» for å slippe drikkepress

Malin Olsson Bakken (18) festet en del før, men etter at hun fikk seg kjæreste og samboer har hun ønsket å drikke mindre alkohol.

Noe hun har fått reaksjoner på.

– Jeg synes det er morsomt å være på fest, og kan ha det like kjempegøy selv om jeg ikke drikker.

– Men jeg får ofte reaksjoner som «hvorfor drikker du ikke?», «herregud, ta deg litt øl», og «det er så kjedelig at du bare er edru».

Lånte falsk mage

Malin opplevde det som slitsomt at det hele tiden ble forventet at fest skulle være ensbetydende med inntak av alkohol.

Så da hun oppdaget at den frivillige organisasjonen Blå Kors lånte ut en falsk «gravidmage» som et ledd i en kampanje for å øke bevissthet rundt tematikken, bestemte hun seg for å låne den.

– Jeg tenkte at det kanskje var dette som måtte til for at dem skulle slutte å spørre, og jeg ville gi dem noe å tenke på.

– Det bør ikke være nødvendig å låne den egentlig, og jeg håper virkelig at det er få som får bruk for den.

– Har det like gøy uten alkohol

Men interessen rundt magen har vært stor, forteller rådgiver Hanne Backe-Hansen i Blå Kors.

Deres opplevelse er at drikkepress er et generelt fenomen som oppleves i alle for mennesker i alle aldre.

– Dette gjelder så vel for 60–70 åringer som for 18-åringer.

Blå Kors driver avholdsarbeid og behandler rusavhengige, og er en kristen organisasjon. Backe-Hansson sier veldig mange føler det er tabu å ikke drikke.

– Folk føler seg utenfor, når de ikke drikker alkohol.

Malin Olsson Bakken forteller at hun har opplevd å ikke bli invitert på fester, siden hun ikke drikker. Hun mener at folk må respektere andre sine valg.

– Viktig å være bestemt

Mange føler press og at de må ha unnskyldninger klare hvis de en kveld skal i festlig lag, men ikke drikke alkohol.

23 år gamle Julian Audy Johnson mener at hvis du har bestemt deg for å ikke drikke, bør andre respektere det og ikke stille spørsmål ved valget ditt.

Også Elise Kristensen Ydstebø merker til drikkepresset. Foto: Privat

Elise Kristensen Ydstebø (18) sier det er viktig å være bestemt, har du bestemt deg så har du bestemt deg.

– Hvis ingenting funker kan du jo bare si at du skal opp tidlig på jobb eller må gjøre noe viktig tidlig neste dag, sier hun.

Under finner du fem tips til «unnskyldninger» som Blå Kors mener vi strengt tatt egentlig ikke burde trenge: