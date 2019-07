Brudd i sjøkabel på Helgeland – 400 husstander uten strøm

Helgeland Kraft fikk i dag inn flere meldinger om strømbrudd i Herøy kommune.

Strømmen skal ha gått i 10-11-tiden på stedene Brasøy, Husvær og Sandvær.

Omtrent 400 husstander skal være uten strøm. Ifølge leder for driftssentralen, Tore Morten Valåmo, kan det ta en stund før strømmen er tilbake.

– Etter flere undersøkelser har vi funnet ut at det er feil på en sjøkabel. Det betyr at å fikse problemet kan ta en stund. Derfor ordner vi nå et aggregat som vi skal kjøre ut til de utsatte områdene i løpet av dagen.

En del av husstandene skal være ferieboliger, bemerker Valåmo.

Disse tre stedene er uten strøm. Om lag 400 husstander skal være uten strøm, men mange av dem skal ifølge strømselskapet være fritidsboliger.

Ikke full oversikt

Ikke bare er det feil på sjøkabelen ut til øyene, men Helgeland Kraft har selv hatt problemer i morgentimene.

Egentlig skal en automatisk SMS bli sendt ut til alle påvirkede kunder ved en strømstans. En feil i systemet har gjort at alt har måttet blitt gjort manuelt.

– Vi har hatt noen problemer selv, ja. Nå har vi klart å identifisere alle de som er påvirket, og sendt ut en melding manuelt.

Ifølge Valåmo har det vært flere som har ringt til selskapet for å høre hva som skjer.

Brasøya og Husvær er begge tilkoblet bilvei, mens Sandvær ikke er det.

Håper mobilnettet holder

Mobilstasjonene til telefonselskapene har i slike situasjoner batterier for å forhindre brudd når strømmen er gått.

Valåmo forklarer at de håper å få på plass aggregat før batterikapasiteten går ut.

– Vi skal nok få det på plass i løpet av dette døgnet. Vi har satt inn ekstra bemanning. Foreløpig klarer vi oss når det gjelder mobildekning.