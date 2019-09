Arbeidstilsynet slo for flere år tilbake gassalarm etter flere hendelser med acetylen-gass. Tilsynet mente mange bedrifter slurvet med opplæring i gassbruk, og dermed gjorde seg skyldig i lovbrudd.

Nye tall fra Arbeidstilsynet kan tyde på at situasjonen ikke er blitt særlig bedre i dag.

De har gjennomført 1575 tilsyn de siste tre årene, som gjelder opplæring og informasjon knyttet til kjemikaliehåndtering.

Her fant kontrollørene brudd på reglene i 51 prosent av sakene.

– Dette er et altfor høyt tall, og er noe vi ser alvorlig på. Det kan tyde på at mange arbeidsgivere tar for lett på dette, og har for lite kunnskap om farene, sier yrkeshygieniker Anne Marie Lund Eikrem i Arbeidstilsynet.

– Store mørketall

13. juni ble flere bygninger i Bodø evakuert etter at en flaske med gassen acetylen tok fyr på en byggeplass midt i sentrum.

Samme måned var det minst tre andre hendelser landet rundt, hvor acetylenflasker har begynt å brenne.

Eksplosjonsfaren var over etter at den spesialtrente skytteren hadde løsnet fem skudd mot den brennende gassflasken. Du trenger javascript for å se video. Eksplosjonsfaren var over etter at den spesialtrente skytteren hadde løsnet fem skudd mot den brennende gassflasken.

Fra 2011 og fram til i dag har også Arbeidstilsynet registrert 9 ulykker hvor det er brukt acetylengass.

– Tre av ulykkene resulterte i personskade og seks ulykker uten personskade, sier yrkeshygieniker Anne Marie Lund Eikrem i Arbeidstilsynet.

Anne Marie Lund Eikrem i Arbeidstilsynet. Foto: Privat

Hun understreker at Arbeidstilsynet ikke får melding om alle arbeidsulykker med alvorlig skade. Ufullstendige rapporter kan føre til store mørketall innen kjemikalieulykker.

– Det er en forholdsvis stor andel ulykker med ikke-dødelige skader hvor det ikke er fylt ut om kjemikalier er involvert eller ikke.

Her ser du resten av oversikten over hvilke avvik og lovbrudd tilsynet fant:

Arbeidstilsynet fant brudd på samtlige områder Ekspandér faktaboks Arbeidstilsynet har fra 2016 og fram til i dag gjennomført flere tilsyn på bygg- og anleggsplasser hvor det gjennomføres sveising og bruk av sveisegass. Da kontrolleres blant annet sveising, eksplosjonsfare og opplæring knyttet til håndtering av kjemikalier. Eksplosjonsfare Arbeidstilsynet har kontrollert forhold knyttet til eksplosjonsfare i 1771 tilsyn, og andel brudd samlet sett for disse tilsynene er 17 prosent. Det mest sentrale å kontrollere i disse tilsynene har vært om kjemikalier håndteres og oppbevares på en slik måte at helseskader, brann og eksplosjon unngås: Dette er kontrollert i 1539 tilsyn og andel brudd er 16 prosent. Sveising Arbeidstilsynet har også kontrollert forhold knyttet til varmt arbeid i denne perioden. Varmt arbeid har vært tema i 226 tilsyn og andel brudd er 16 prosent. Opplæring og informasjon Når det gjelder opplæring og informasjon knyttet til kjemikaliehåndtering generelt er dette kontrollert i 1575 tilsyn, og her er andel brudd betydelig høyere med 51 prosent. Ulykker Arbeidstilsynet har registrert 21 arbeidsskadedødsfall og 168 ulykker med alvorlig skade som følge av «eksplosjon, sprenging eller brann» i perioden 2011 til i dag. Av disse har kjemikalier vært involvert i 5 ulykker med arbeidsskadedødsfall og 37 ulykker med alvorlig skade. Sveising var ikke årsak til noen av ulykkene med arbeidsskadedødsfall. Tilsynet understreker at det er viktig å være klar over svakheter i datamaterialet. Arbeidstilsynet får ikke melding om alle arbeidsulykker med alvorlig skade som er meldepliktige. Det er en forholdsvis stor andel ulykker med ikke-dødelige skader hvor det ikke er fylt ut om kjemikalier er involvert eller ikke. I perioden 2011 til i dag er det registrert 9 ulykker hvor acetylen har vært involvert. Tre av ulykkene resulterte i personskade. Svakheter med registreringen og underrapportering gjøre at tallene i realiteten kan være høyere Kilde: Arbeidstilsynet

Kan føre til langvarige skader

Slike avvik kan ikke bare føre til eksplosjoner og umiddelbare skader, men også mer langvarige konsekvenser.

– Det er ikke bare risikoen for akutte hendelser som for eksempel eksplosjoner som øker ved uforsvarlig kjemikaliehåndtering. På sikt kan dette også føre til alvorlige sykdommer, eksempelvis kreft, sier Eikrem i Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynets svar på slike lovbrudd kan være alt fra pålegg til politianmeldelser.

I tillegg driver de med forebyggende tiltak som veiledningsaktiviteter.

– Vi jobber for å øke kunnskapsnivået i virksomhetene, og for å få dem til å dem til å forstå hvorfor og hvordan de skal jobbe forebyggende og systematisk med HMS.

Skal ha obligatorisk sertifikat

Berit Sørset er fagsjef og assisterende direktør i Norsk Industri.

Datterorganisasjonen Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon (NESO) har rundt 130 medlemsbedrifter med omkring 5000 medarbeidere, der flere jobber med varmt arbeid.

Hun forteller at de bedriftene som jobber med dette har obligatoriske sertifikater som skal forsikre at de kan sakene sine.

Berit Sørset, fagsjef i Norsk Industri. Foto: Norsk Industri

– Jeg kontaktet en av våre medlemsbedrifter, som sier at alle som jobber med varmt arbeid, altså blant annet sveising, skal ha et varmt arbeid-sertifikat. Det er obligatorisk. I opplæringen inngår bruk av flasker, utstyr, type gasser og sikring, med mer.

Brigadesjef Tor Arne Elvrum i Oslo brann- og redningsetat har følgende råd for å minske risikoen for kjemikalieulykker.

– Fast lagringsplass, god merking, god brukeropplæring og tidlig varsel ved brann.