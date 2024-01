Bru stengt av sterk vind – bilkjører kjørte over likevel

En bilfører ble anholdt av politiet for å kjøre over Tjeldsundbrua tirsdag kveld. Brua var nemlig stengt grunnet vind og det var lange køer på begge sider.

Mannen blir anmeldt for forholdet.

Operasjonsleder Rune Nilsen opplyser til NRK at vinden er på opp mot 38 meter i sekundet ved brua tirsdag kveld.

– En mann brøt veisperringene og kjørte over brua selv om den var stengt. Vi har avhørt vedkommende og dimittert han fra stedet.

Nilsen påminner folk om å ta hensyn til Statens vegvesen sine anbefalinger under uværet.

– Det er ikke tilrådelig for deg som bilfører å kjøre over en bru som er stengt på grunn av vind. De sjansene tar man bare ikke. Det er en grunn til at vegvesenet har stengt brua.

Det var Harstad Tidende som først meldte om saken.