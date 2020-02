Aleksander Asphaug kom kjørende i et boligfelt i Mo i Rana da han plutselig fikk øye på en gutt som var i ferd med å grave snøhule i en brøytekant.

– Det gikk en støkk i meg. Dette er vel alle som brøyter sitt verste mareritt.

Han var ute i privat ærend, men frykter at akkurat dette skjer når han er på jobb.

Det er kommet en del snø de siste dagene og det er brøytekanter over hele byen.

Asphaug gikk bort til gutten som var 8-10 år gammel. Han forklarte hvor farlig den kunne være å lage snøhuler i brøytekantene.

– Jeg spurte om han ikke hadde et annet sted enn en vei å lage hule. Heldigvis tok han hintet og forlot snøhula si, forteller brøytesjåføren.

Nå vil han advare mot å leke i brøytekanter og på steder der brøytebiler tipper snø.

– Jeg tenker med frykt på hva som kan skje dersom en hjullaster eller brøytebil treffer en snøhule slik at den kollapser. Vi vet jo at ungene er ute og leker i snøen. Det er viktig å få fram at de ikke må leke der vi brøyter, sier Asphaug.

Jente ble begravd

I 2018 ble en ni år gammel jente begravd at en brøytebil i Skien.

Jenta lekte i en snøhule i en brøytekant da en brøytebil kom forbi og fylte igjen åpningen til snøhulen.

Ifølge politiet tok det rundt en halv time å grave jenta fram fra snøskavlen.

Få ulykker

Ifølge Trygg Trafikk har det vært flere alvorlige ulykker i forbindelse med brøyting.

– Det er vi voksne som har ansvar for å lære ungene hvor det er greit å leke, og hvor man ikke skal leke. Brøytekanter er spennende for unger, for det er perfekte forhold til å grave snøhule i dem. Nettopp derfor er det viktig at vi voksne lærer dem at det ikke er greit, og at det kan være svært farlig, sier regionleder Kari Vassbotn i Trygg Trafikk i Nordland

Ifølge Trygg Trafikk er det få barn som blir hardt skadd og drept i trafikken.

Regionleder Kari Vassbotn i Trygg Trafikk ber alle foreldre være ekstra påpasselige hvor barna leker i snøen. Foto: Ola Helness / NRK

– Fra rundt 100 trafikkdrepte barn på 1970-tallet til ingen trafikkdrepte i fjor, sier Vassbotn.

Den viktigste årsaken til den positive utviklingen er at barn sikres mye bedre i bil.

Men det er også en utvikling i sikkerhetstenkingen hos foreldre: færre barn leker i veien enn hva som var vanlig på 1970-tallet.

Det er også lagd flere lekeplasser som er sikre områder for unger å leke.

– Samtidig er det viktig at vi som kjører, uansett hvilket kjøretøy, er klar over at unger er uforutsigbare. Vi må være ekstra oppmerksomme når det er slike forhold.

Aleksander Asphaug la ut et bilde av gutten på sosiale medier som en velmenende advarsel til alle foreldre.

– Nå håper jeg foreldre vil være ekstra påpasselige.