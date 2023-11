Brøt partiloven – legger seg langflat

Leder i Bodø KrF, Bente Haukås, beklager at de ikke rapportere bidraget de mottok fra Gigante Havbruk innen fristen.

Det skriver Avisa Nordland.

I august i år varslet Partilovnemnda at det kunne bli aktuelt å treffe vedtak om formell advarsel eller avkortning fordi Bodø KrF har innrapportert et bidrag på 30.000 kroner fra Gigante Havbruk etter utløpet av fristen, som er fastsatt i partiloven para 18, fjerde ledd.

Bidraget ble mottatt 1. juni 2023, men først innrapportert 15. august. Det er 48 dager etter fristens utløp.

Nå er det klart at Bodø KrF brøt partiloven. Derfor har de nå fått en formell advarsel.

– Bodø KrF vil sterkt beklage at bidraget vi mottok fra Gigante Havbruk AS ikke ble rapportert innen fristen, skriver leder i Bodø KrF, Bente Haukås til Partilovnemnda.

– Våre interne rutiner og kommunikasjon har vært for dårlig, slik at vi ikke oppdaget at rapporteringen ikke var gjort innen det var gått lang tid over fristen. Vi rapporterte straks vi ble oppmerksom på dette.