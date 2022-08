Mysterium for forskerne: Her får ingen det farlige flåttviruset

Mange frykter flåtten. Frykter å bli smittet av sykdommer.

Kanskje mest kjent er borreliose og skogflåttencefalitt.

Sistnevnte er en infeksjon i sentralnervesystemet forårsaket av TBE-viruset. Den kan gi alvorlig sykdom og det anbefales at folk som er mye i skogen tar vaksine.

De siste årene har registrerte tilfeller av skogflåttencefalitt økt betraktelig, men et sted får forskerne til å klø seg i hodet.

Brønnøysund.

Hvorfor blir ingen smittet av TBE-viruset der?

To epidemier

Det er registrert flere og flere smittetilfeller de siste tre årene. I 2015 var det bare ni, i fjor var tallet steget til 72.

Tallet stiger også i Europa.

Ørjan Olsvik, professor i medisinsk mikrobiologi ved UiT, sier til NRK at det er flere grunner til oppadgående kurve.

For det første gjør klinikere og laboratoriene en bedre jobb med diagnostisering. De har også bedre forutsetninger for å konstatere viruset enn de hadde for få år siden.

Men det blir også mer virus i flåtten forklarer Olsvik.

Flåtten har de senere årene bevegd seg lenger og lenger nord i landet. Tidligere trodde mange at den ikke var lenger nord enn Brønnøysund. Foto: Erik Karits

– For lenge siden var det ingen TBE i flåtten. Viruset har kommet med tiden, sier han til NRK.

– Vi har to epidemier med tanke på flått. Det blir mer av den og det blir mer virus i den.

TBE-viruset blir stort sett oppdaget i flåtten der det er flått å finne.

Også i Brønnøysund.

Snorre Stuen, flåttforsker ved NMBU, sier det er vanskelig å svare på hvorfor ingen der blir syke.

– Dette bør undersøkes nærmere, sier han til forskning.no – som først omtalte mysteriet i Brønnøysund.

Kan være flere årsaker

Arnulf Soleng hos FHI sier til NRK at det kan være flere grunner til at ingen blir registrert med smitte i Brønnøysund.

– Vi finner viruset i flåtten i Brønnøysund, og det kan være flere årsaker til at det ikke er registrert smitte.

Mindre virus i flåtten

– En av årsakene kan være at det er mindre av viruset TBE i flåtten i Nord-Norge på grunn av klimaet.

Brønnøysund ligger langt nord i Norge. Klimaet kan antagelig påvirke mengden TBE i flåtten. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Forskjellige raser

– Det kan være forskjellige raser av strains, eller raser av flåtten. Andre strains kan være mindre patogene, altså gir de ikke sykdom.

Legene tenker ikke på TBE

– En siste teori er at legene ikke tenker at det er flått som har gitt sykdommen. Derfor blir det ikke sjekket for TBE etter encefalitt.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med kommuneoverlegen i Brønnøy - som ikke har svart på våre hendvendelser.

Annen type av viruset?

Olsvik ved UiT peker på at det kan være at flåtten i Brønnøysund kan ha en annen type av TBE-viruset.

– Man antar at vi i nord ikke har TBE av samme type som sørpå. Muligens en variant som gir lite eller ingen sykdom.

Han legger til:

– Dette gjelder altså ikke bare Brønnøy, men hele Nord-Norge.

Kan det være at ulike raser av flåtten kan forklare hvorfor den smitter mindre noen steder? Foto: Per Eikeset Knudsen

Teoriene spriker, men en ting virker det å være liten tvil om;

Det blir mer flått – og den drar ingen steder med det første.

– Det er ingen sjanse for at vi blir kvitt flåtten. Blir du bitt bør du oppsøke lege hvis du merker symptomer, sier Olsvik.

Soleng hos FHI legger til at det noen, som folk langs sørlandskysten, er anbefalt å ta vaksine.

– Folk som bor steder der man ofte blir bitt bør vaksinere seg. Så langt har vi ikke noe råd om vaksine i Nordland eller rundt Brønnøysund, forklarer han og legger til:

– Men man skal tenke seg om med tanke på flått også i Brønnøysund. Det er mye av den og det er viktig at du sjekker deg.