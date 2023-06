Da Ståle Solbakken presenterte landslagstroppen i dag satt Brice Wembangomo på flyet. Da han landet pep telefonen mer enn normalt.

– Jeg ble litt sjokkert, men samtidig føler jeg også at jeg har gjort meg fortjent til det, sier 26-åringen om at han for første gang skal representere det norske landslaget.

Prestasjonene for Bodø/Glimt gjennom vinteren og våren har åpenbart blitt lagt merke til av landslagssjefen.

– Det er stort, og ikke noe jeg hadde regnet med. Men et av målene med å dra til Glimt var å bli så god at jeg kunne være aktuell, sier Wembangomo.

– Jeg har stabilisert meg på et høyere nivå. Jeg føler jeg har vært en av de som har løftet laget, fortsetter han.

Bodø/Glimts Hugo Vetlesen, Ulrik Saltnes, Brice Wembangomo Runar Espejord og Elias Kristoffersen Hagen jubler etter scoring under Europa Conference League kvartfinalen mellom Bodø/Glimt i 2022. Foto: Mats Torbergsen / NTB

I troppen er også lagkameratene Patrick Berg og Hugo Vetlesen, i tillegg til eks-lagkamerat Ola Solbakken.

– Det forteller litt om produktet vi har bygd opp her. Når laget gjør det bra kommer enkeltspillere frem også.

Ble hoggestabbe

Men at Wembangomo skulle få sjansen for landslaget var det få som trodde for bare kort tid siden.

Høyrebacken kom fra Sandefjord til Glimt foran fjorårssesongen. Det begynte bra. Debuten på Celtic Park endte med 3-1-seier til gultrøyene.

Brice Wembangomo har fått mye tillit for Glimt, og har tidvis imponert også ute i Europa. Her i duell med Arsenals Marquinhos da lagene møttes i London i fjor. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Men etter hvert varierte prestasjonene mer. Bodø/Glimt gikk inn i sesongen helt uten venstrebacker og det ble Wembangomos oppgave å løse det problemet.

Foto: Skjermdump fra Facebook

Ingen enkel oppgave for en spiller som åpenbart er best med høyrefoten.

Etter hvert ble han en hoggestabbe for enkelte supportere.

Det toppet seg da Wembangomo mistet ballen i forkant av at Rosenborg scoret seiersmålet i 3-2-seieren på Lerkendal i fjor høst.

Knutsens tordentale

Det ble så ille at Glimt-trener Kjetil Knutsen tordnet mot supporterne. Også egne fans fikk unngjelde.

Glimt-supporterne på J-feltet hadde hengt opp støttebanner til Brice Wembangomo før kampen mot PSV. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Han opplever hets og mobbing på nett, og også det som kommer inn på hans telefon. Det er utrolig skuffende. Det kan vi ikke akseptere. Vi må stå opp for ham, sa en tydelig engasjert Knutsen.

Bodø/Glimt stiller til pressekonferanse før møtet med PSV Du trenger javascript for å se video. Bodø/Glimt stiller til pressekonferanse før møtet med PSV

Dette var heller ikke første gang Wembangomo er utsatt for hets. I fjor ble en Start-supporter straffet for rasistiske tilrop mot backen, da han spilte for Sandefjord.

– Jeg hadde faktisk trodd bedre om de som støtter Glimt. Jeg trodde de hadde større raushet, fortsatte han.

Var på et «dårlig sted»

Foran årets sesong forsvant Alfons Sampsted, som hadde bekledd høyrebacken under Knutsen. I tillegg forsterket Glimt venstrebacken med danske Adam Sørensen.

Plutselig fikk Wembangomo oftere sjansen på sin foretrukne høyrebackposisjon. Det ga også uttelling.

Glimt-supporterne hadde hengt opp støttebanner til Brice Wembangomo før kampen mot PSV. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Nå står 26-åringen igjen med landslagsplass under Solbakken – og dyrekjøpt erfaring om hvordan det var å stå i hetsen som kom fra fjernt og nært.

– Akkurat det har jeg lagt bak meg, men den periode der gjorde at jeg fant mye om meg selv og hva jeg skulle bruke tid og energi på.

Likevel erkjenner Wembangomo at hetsen gikk inn på ham.

Jeg var på et veldig dårlig sted, men jeg kom meg opp fra det og jeg føler jeg har lært veldig mye av å oppleve veldig mye tøft.

– Hva har du lært?

– Fotball betyr veldig mye for veldig mange folk. og det er alltid mange som vil mene tin om laget og meg. Men så gikk det over til ting som ikke hadde noe med fotball å gjøre.

Bodø/Glimt slo Celtic 3-1 i en Conference League-kamp i fjor. her er Josip Juranovic i en duell med Brice Wembangomo. Foto: RUSSELL CHEYNE / Reuters

Han roser lagkameratene og trener Knutsen for at de tok et oppgjør med hetsen på vegne av ham.

– Jeg ble egentlig veldig glad over hvordan de gikk ut og sa at dette ikke er greit og at sånn vil vi ikke ha det her.

– De på laget vet hvor krevende spillestil vi har og hva jeg som back blir bedt om. De ser hva jeg gjør hver dag og at jeg legger mye i dette, og at dette betyr veldig mye for meg.