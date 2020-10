Håper Brexit kan gi lavere toll på norsk fisk – bøndene frykter konsekvensene

Norge ønsker en frihandelsavtale med Storbritannia innen 31. desember i år. I sommer offentliggjorde regjeringen de norske målene for forhandlingene.

Her er noen av målene:

*At Norge får minst like god tilgang til det britiske markedet som EU-landene, og at Norge får de samme vilkårene som EU på regulatoriske områder som for eksempel finansielle tjenester, mattrygghet, tekniske forskrifter og veterinære regler.

*Etter snart 60 år med frihandel for industrivarer mellom Norge og Storbritannia legger vi til grunn at nulltoll for alle industrivarer videreføres.

*Full frihandel for sjømat. Det vil være en forbedring fra dagens situasjon der norske sjømateksportører ikke har frihandel inn til EU, men må forholde seg til ulike kvoter og tollsatser.

*Sikre at det legges til rette for moderne og effektive tollprosedyrer

*På landbruksområdet vil Norge forhandle basert på dagens handel med jordbruksvarer og ivareta beskyttelsen av sensitive norske jordbruksvarer. Norge ønsker dessuten bedre markedstilgang for enkelte jordbruksvarer enn det vi har i dag.

*Når det gjelder handel med tjenester vil vi jobbe for at norske bedrifter så langt som mulig kan videreføre sin handel med Storbritannia, særlig innenfor skipsfart, telekommunikasjon, ingeniørvirksomhet, finans og forsikring.

*Videreføre dagens markedsadgang for maritime transporttjenester. Storbritannia er blant de største og viktigste enkeltmarkedene for norske skipsfartstjenester.

*Videreføring av dagens markedsadgang for offentlige anskaffelser, også innenfor forsvar og sikkerhet.

*Vi ønsker et minst like omfattende forhandlingsresultat for klima, miljø og arbeidstakerrettigheter som i avtalen mellom Storbritannia og EU.