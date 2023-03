Lørdag kveld kom Andreas Åsheim kjørende på riksvei 80 i retning i Nordland.

Han kjørte i retning Bodø der han bor etter å ha vært på fisketur med faren.

Like ved Sagelva, da han hadde passert Reitan, ser han noe i lufta som får han til å måpe.

Et brennende objekt som kommer i full fart ned fra himmelen og mot bilveien

Tok fyr i krattet ved veien

– Da kom det først en sånn brennende sak dalende ned. Det tok godt fyr nedi buskaset der like ved veien, for å si det sånn.

Andreas har dashbordkamera i bilen og fikk dermed filma den merkelige hendelsen.

Et kamera på dashbordet fanga inn de lysende objektene på himmelen og brannen i veikanten. Og du kan høre samtalen han hadde med kjæresten like etter hendelsen.

Hva tenkte du?

– Jeg ble litt sjokkert og redd for at den skulle treffe bilene. Først så det ut som at den skulle treffe rett foran bilen min. Den var nærmest bilen foran meg, sier Åsheim.

Tre til som henger i lufta

Andreas forteller at han så i speilet at to biler bak han stoppa for å sjekke ut brannen i veikanten.

Han slakka av på gassen og kjørte videre.

– Da ser jeg tre til som henger i lufta lenger fram. Da ble jeg sjokkert og tenkte; hva er det som foregår?

Andreas Åsheim kaller det han opplevde lørdag kveld for en litt skrekkelig opplevelse. Foto: Privat foto

Naturlig nok begynte han å lure på hva det kunne være han nettopp hadde sett. Ikke bare et objekt, men til sammen fire.

– Jeg ble ikke akkurat skjelven da jeg kjørte videre, men litt skremt. Jeg ble jo sittende og se opp i lufta for å se om det var noe mer. Kunne det være nødbluss. Eller et fly som det kunne være noe feil med?

– En eksplosjon et sted?

Så tenkte han at det kunne være en eksplosjon et sted i nærheten.

– Det kunne jo være noe som brente et sted, men jeg kunne ikke se noe røyk.

Åsheim beskriver opplevelsen som veldig merkelig og litt skummel.

– Det var jo ingenting som skulle tilsi at det skulle regne brennende materiell.

Like etterpå ringte han kjæresten. Han måtte ha noen å dele opplevelsen med.

– Hun trodde ikke helt på det først. Kanskje ikke så rart ...

Heimevernet: – Svært uheldig hendelse

Det var Avisa Nordland som først omtalte hendelsen på rv. 80 i Bodø.

Og det er heimevernet som står bak de merkelige objektene, som er lysraketter.

– Jeg kan bekrefte at den stammer fra øvingsaktivitet til HV-14 som foregår på Reitan, sier Kenneth Lauritsen, kaptein og områdesjef i HV14 til an.no.

Lauritsen sier det selvfølgelig er en svært uheldig hendelse hvor vi skal gå igjennom rutinene for bruk av lysraketter.

I dette tilfellet var en feil i måten den ble skutt opp på som gjorde at den ikke hadde slokka da den landa på bakken.

– I prinsippet er det reell brannfare når den ikke er utbrent når den lander, sier Lauritsen til Avisa Nordland.

Og hva synes Andreas Åsheim, som opplevde dette på nært hold, om forklaringa til Heimevernet?

– Uhell skjer jo. Det burde være kontroll på de øvelsene sånn at ikke objektene havner nært veien der sivile kan bli skada. For det traff jo bakken med kraft og det var høy temperatur. Den kunne ha truffet en bil. Så det er jo svakt.